Maroc # Burkina (1-0) : « Montrer que le Maroc savait se relever » (Walid Regragui)

Malgré le drame qui a touché le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, le match amical contre le Burkina Faso a été maintenu le mardi 12 septembre 2023 au Stade Bollaert de Lens. Pour le coach du Maroc, Walid Regragui, il s’agissait plus qu’un simple match, mais d’un symbole de la résilience du Maroc.

On pouvait se demander pourquoi le match amical entre le Maroc et le Burkina Faso n’avait pas été annulé après le séisme qui a ravagé le Maroc. Le match de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde entre le Maroc et le Libéria avait été reporté pour cette raison. Mais les deux équipes ont décidé de jouer quand même.

« Ce n’était pas un match facile à préparer mais il fallait jouer pour montrer que le Maroc savait se relever, pouvait regarder vers l’avenir et que le Maroc ne s’arrêtait pas et continuait même quand on est en difficulté. C’est ce qu’on a voulu montrer par ce match. On a été soutenu par ce public qui a répondu présent », se félicite Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.

Des failles pour l’adversaire

Par ce match, l’objectif était de rendre hommage aux victimes du tremblement de terre. Il fallait le montrer sur le terrain. Ce qui a été fait selon Regragui : « On a montré beaucoup d’envies. Les joueurs voulaient vraiment gagner le match. On a mis beaucoup d’intensité. On a laissé beaucoup d’espaces. On a eu beaucoup d’occasions dans ce match. C’est la seule chose que je peux reprocher à mes joueurs. C’est de n’avoir pas mis le deuxième but pour tuer le match et jouer plus libérés ».

Pour rendre hommage au peuple marocain, un bon résultat était nécessaire selon le technicien marocain. Cela signifie, gagner. « Le résultat n’était pas anecdotique parce qu’on voulait faire plaisir à notre public et à notre peuple. On savait que beaucoup allait regarder le match parce que ça nous fait un peu de sourire », affirme Regragui.

Le Maroc est qualifié pour la CAN 2023 tout comme le Burkina Faso. Cependant, les Lions de l’Atlas devraient disputer un dernier match des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Libéria.

