Maroc # Burkina Faso (1-0) : « On est un peu handicapé avec nos attaquants absents » (Hubert Velud)

Les Etalons du Burkina Faso se sont inclinés (1-0) face aux Lions de l’Atlas lors d’un match amical international disputé à Lens (France) le mardi 12 septembre 2023. Un but de Azzedine Ounhai (36e minute) a donné la victoire aux Marocains.

Malgré une bonne prestation globale, Hubert Velud, le sélectionneur des Étalons, a d’abord rappelé le contexte de cette rencontre internationale amicale. « Je tiens à féliciter les deux équipes qui ont livré un bon match malgré les conditions difficiles de préparation, avec le séisme qui a touché le Maroc il y a deux jours », a déclaré Hubert Velud. Un tremblement de terre a eu lieu dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023 au Maroc. Les deux équipes y étaient présentes.

Revenant au match, les Étalons ont été dominés par une équipe marocaine demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Le Maroc est également la première nation africaine au classement FIFA. « Le Maroc a une superbe équipe, avec des joueurs techniques, mobiles et dangereux. On a essayé de les contrer avec un bloc bas et compact. On a bien maîtrisé le jeu sauf sur nos pertes de balles où ils ont été très efficaces », analyse Hubert Velud.

Des regrets

Le sélectionneur des Étalons regrette surtout l’occasion manquée en première période qui aurait pu changer le cours du match. « On a eu une grosse occasion en contre. Si on avait marqué, le match aurait été différent. On aurait pu les mettre en difficulté », estime-t-il.

En deuxième période, les Étalons ont montré plus d’ambition au milieu de terrain et ont eu quelques séquences de domination. Mais ils n’ont pas réussi à concrétiser les opportunités. « On n’a pas marqué de but sur nos deux derniers matchs. On est handicapé par l’absence de nos attaquants blessés. J’aurais aimé avoir plus de solutions offensives, plus de profondeur dans le jeu », a avoué Hubert Velud.

Parmi les absents, on peut citer Franck Lassina Traoré, Dango Ouattara ou encore Bertrand Traoré. Ce match a permis aux Étalons de se jauger face à une des meilleures équipes du continent et de se rendre compte du travail à accomplir avant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire.

