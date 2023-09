Le Mali décide de surseoir aux activités festives marquant la commémoration de l’indépendance du pays

publicite

Le Président de la Transition, au Mali, le Colonel Assimi GOITA a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, date marquant la commémoration de l’indépendance du pays, qui sera célébrée dans la « sobriété ». Cette annonce a été faite le mercredi 13 septembre 2023 au cours du conseil des ministres repris, rapporte la plateforme aBamako.

A cet égard, il a instruit le Gouvernement d’orienter les ressources financières prévues pour lesdites activités à l’assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées toujours, selon le même média.

« Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, au nom des Autorités de la Transition et à son nom propre, salue la mémoire des martyrs de cette barbarie, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés ».

En rappel, le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960 après l’éclatement de la fédération du Mali regroupant le Sénégal et la République soudanaise.

