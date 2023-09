Consommation abusive des stupéfiants et des boissons frelatées alcoolisées par les jeunes : Vers un renforcement du dispositif règlementaire

publicite

Trois questions orales avec débats ont été à l’ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi 15 septembre 2023 à l’Assemblée législative de transition (ALT), sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, président de ladite assemblée. Parmi elles, la question relative à «la consommation abusive des stupéfiants et des boissons frelatées alcoolisées par les jeunes ainsi que la nécessité d’actualiser la règlementation de l’importation et de la commercialisation de ces produits».

Certains membres du gouvernement de transition, face à la représentation nationale, ont répondu à trois questions orales de trois députés avec débats. De ces questions, une a été relative à «la consommation abusive des stupéfiants et des boissons frelatées alcoolisées par les jeunes ainsi que la nécessité d’actualiser la règlementation de l’importation et de la commercialisation de ces produits». Serge Poda, ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, s’est fait le devoir de réagir.

Il a d’emblée fait un rappel des mesures prises par le gouvernement à savoir « l’Arrêté interministériel n° 2019-0345/MCIA/MS/MATDC du 19 septembre 2019 portant interdiction de production, d’importation, de commercialisation, de détention et de production et d’offre à titre gratuit de liqueurs et autres boissons spiritueuses ; l’Arrêté interministériel n 2021-00381/MICA/MS/MEEVCC/MATD du 12 juillet 2021 portant réglementation de la production industrielle, de l’importation et de la commercialisation de boissons alcoolisées au Burkina Faso».

La mise en application des dispositions desdits arrêtés a permis d’obtenir des résultats sur le terrain. Pour ne citer que ceux du premier arrêté, à en croire les dires du ministre, entre 2019 et 2023, 2 250 acteurs (importateurs, grossistes et détaillants) ont été contrôlés et 301 423 litres de liqueurs et boissons frelatées ont été saisis sur le territoire national, soit une valeur estimée à 265 084 450 F CFA.

Il a ensuite été question pour Serge Poda de faire savoir les perspectives de son département pour un renforcement du dispositif règlementaire du secteur des boissons énergisantes. En effet, a-t-il expliqué, si les arrêtés susmentionnés ont permis de lutter contre la prolifération des boissons dites frelatées, ils ne prennent cependant pas en compte dans leur champ d’application la catégorie des boissons de type énergisantes, dont la consommation abusive constitue un problème de santé publique.

D’où la nécessité, a-t-il reconnu, d’élaborer des textes afin de mieux assainir le secteur : «le projet d’arrêté interministériel portant règlementations de la production, de l’importation et de la commercialisation des boissons sans alcool et des boissons énergisantes au Burkina Faso», a-t-il mentionné.

«boisson sans alcool» et ’’boisson énergisante’’…

«Au sens de ce projet d’arrêté, on entend par « boisson sans alcool », les eaux minérales ou gazeuses, les jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de fermentation des traces d’alcool supérieure à 2 degré, les limonades, les sirops, les infusions, le lait, le café, le thé, le chocolat et les boissons énergisantes.

Quant à la notion de ‘’boisson énergisante’’, elle renvoie à tout produit se présentant sous la forme d’une boisson ou concentré liquide destiné à rehausser les niveaux d’énergie et de vivacité. Cette boisson peut être ou non caféinée et/ou gazéifiée et peut également contenir du sucre ou d’autres édulcorants, des acides aminés (la taurine), des dérives du métabolisme, des extraits de plantes, de l’inositol, des vitamines et d’autres additifs alimentaires autorisés», a expliqué le ministre du commerce.

En vue de la finalisation dudit projet, a-t-il indiqué, des opérations conjointes entre son département, celui de la santé et de la sécurité ont porté sur des prélèvements d’échantillons de boissons énergisantes et sans alcool sur toute l’étendue du territoire le 26 avril 2023 à des fins d’analyse par l’Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l’environnement, de l’alimentation, du travail et des produits de santé (ANSSEAT).

« Plus d’une cinquantaine de marques différentes de boissons dites énergisantes ont été prélevées. Les résultats de ces analyses sont disponibles depuis la semaine dernière et le groupe de travail interministériel vient de terminer l’examen des résultats. Le projet interministériel a été validé par le groupe de travail. Les décisions seront prises dans les jours à venir pour interdire leur importation…

Après adoption de ces textes, les services techniques de mon département auront tous les instruments juridiques pour agir », a-t-il détaillé. Tout compte fait, pour le ministre, la sensibilisation et l’éducation des enfants restent et demeurent les piliers dans cette lutte.

Place au débat, en marge de quelques questions d’éclaircissement, les interventions des députés se sont résumés en recommandations, en conseils et en encouragements à aller de l’avant dans la finalisation du projet de l’arrêté. Salif Yada, auteur de la question, s’est dit satisfait des éléments de réponses apportés par le ministre du commerce. Mais pour lui, le nœud du problème, « c’est comment tarir la matière ? ».

Les deux autres questions orales avec débats ont tourné autour du « dispositif envisagé pour renforcer le système de sécurité incendie dans l’administration publique et les mesures urgentes à mettre en œuvre en cette période de saison des pluies pour contrer les effets des éventuelles inondations» et «l’état du processus d’élaboration de l’étude nationale prospective de long terme Burkina 2050 et sa mise en œuvre par les gouvernements antérieur et actuel».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

