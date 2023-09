Participation de la Russie aux JO 2024 : « Le sport devait prendre ses distances par rapport à la politique » (Stanislav Pozdniakov)

publicite

Stanislav Pozdniakov, le président du Comité olympique russe, a déclaré ce vendredi 15 septembre 2023 que son pays excluait toute idée de boycott des Jeux Olympiques de Paris 2024. Chaque athlète pourra choisir d’y participer sous bannière neutre ou non.

La Russie ne boycottera pas les Jeux Olympiques de Paris 2024. Stanislav Pozdniakov, quadruple champion olympique d’escrime (dont le sabre individuel en 1996) et actuel président du Comité olympique russe, a réagi ce vendredi 15 septembre 2023, lors d’un point de presse en marge d’un congrès de sportifs olympiques russes.

Il a précisé que chaque athlète russe serait libre de choisir s’il souhaitait participer aux JO sous bannière neutre ou non ; cela en rappelant le cours de l’histoire. « Les sportifs n’ont pas pu participer aux compétitions et le boycott politique a abouti à des résultats très négatifs : aucune des parties n’en est sortie gagnante », a souligné Pozdniakov parlant du boycott des jeux olympiques 1989 et 1984 des deux parties en désaccord à l’époque.

Il également insisté sur le fait que « le sport devait prendre ses distances par rapport à la politique ». En rappel, les athlètes russes ont été bannis des compétitions, après le déclenchement de l’offensive en Ukraine en février 2022. Tout comme ceux de Biélorussie, pays qui soutient l’action de Moscou.

