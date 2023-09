ID-Day 2023 : Les défis de l’identification des Personnes déplacées internes au cœur des discussions

publicite

Les défis liés à l’identification de la personne physique dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire constituent le nœud des discussions de l’édition 2023 de la Journée Internationale de l’identité dénommée ID-Day à Tenkodogo dans le centre-est.

L’identification tient une place importante dans la lutte que mène le Burkina Faso contre l’insécurité mais aussi favorise l’accès aux services sociaux de base. C’est ce constat qui a inspiré le thème principal de la commémoration de la Journée Internationale de l’identification édition 2023 qui se tient dans le chef-lieu de la région du Centre-est.

« L’identification de la personne physique au Burkina Faso : Quelles stratégies face aux défis sécuritaires et humanitaires », ainsi décliné, ce thème principal ouvre la voie au développement des sous-thèmes, comme « Défis d’identification des Personnes Déplacées Internes (PDI) dans un contexte sécuritaire difficile » et autres.

La région du centre-est à l’instar d’autres est touchée par la crise humanitaire, selon le Colonel Aboudou Karim Lamizana, gouverneur de la région. Les réflexions se mènent donc avec les acteurs de l’identification sur les stratégies à mettre en place pour que toutes les personnes touchées puissent recouvrir leur droit à l’identité.

Selon Arzouma Daouda Parfait Louré, directeur général de l’Office national d’identification (ONI), des catégories de Burkinabè se retrouvent privées de leur droit à l’identité et à l’accès aux services sociaux de base qui constituent la dignité de l’être humain. « Les populations en se déplaçant se retrouvent souvent sans le moindre document d’identification, alors que leur situation de précarité commande une prise en charge par les structures étatiques. Et ils ne peuvent pas être recensés s’ils n’ont pas de document d’identification.

Il faut ajouter qu’il y a d’autres Burkinabè qui ne peuvent pas aujourd’hui avoir un acte de naissance et se faire délivrer une carte d’identité, soit que leur mairie est inaccessible, en raison du terrorisme, soit encore parce que les centres d’état civil ont été détruits », a-t-il indiqué.

De ce fait, des opérations spéciales de délivrance de CNIB sont en cours du 11 au 16 septembre 2023 sur des sites de collecte implantés dans la commune urbaine de Tenkodogo, en plus d’une opération d’apurement de toutes les demandes de CNIB concernant la région du Centre-est à la date du 1er septembre 2023.

L’Office National d’Identification (ONI) du Burkina Faso célèbre pour la quatrième fois consécutive cette journée dont l’édition de 2023 se tient dans la cité du Naaba Zoungrana. L’objectif de cette célébration est de mettre en exergue le rôle de plus en plus important que joue l’identité dans le monde et interpeller l’opinion nationale et internationale sur les enjeux de l’identité au Burkina Faso en proie à une double crise sécuritaire et humanitaire.

La cérémonie officielle de la journée internationale de l’identité 2023 se tiendra le samedi 16 septembre au cours de laquelle sera remis le Prix de l’Identification Citoyenne d’Excellence (PIC) et des certificats de reconnaissance aux personnes et structures qui ont contribué à l’atteinte du fort taux d’enrôlement dans la région du Centre-Est et l’ouverture officielle de l’antenne régionale du Centre-est à Tenkodogo.

Akim KY

Burkina 24

