Burkina Faso : La 6e édition des REMA attendue du 19 au 21 octobre 2023

En prélude à la tenue de la 6e édition des Rencontres musicales africaines (REMA) prévue du 19 au 21 octobre 2023, le comité d’organisation a tenu un point de presse le vendredi 15 septembre 2023 à Ouagadougou. Cette édition est placée sous le thème « diversité et decouvrabilité au cœur de la création musicale ».

Pour cette 6ème édition des Rencontres musicales africaines (REMA), ce sont 21 pays qui sont attendus au pays des Hommes intègres pour échanger et célébrer la musique africaine. Pour l’initiateur, Alif Naaba, les REMA, c’est un rendez-vous incontournable qui vise à contribuer à la professionnalisation des métiers de la musique en Afrique pour en faire un levier de développement.

« L’objectif visé est de renforcer et de contribuer surtout à la professionnalisation des métiers de la musique. Cette année, le concert de clôture va être un concert porté sur la paix, parce que nous sommes convaincus que la musique et surtout la culture de manière générale mais la musique de manière particulière peuvent apporter un réconfort à nos populations », a-t-il indiqué.

Également, il a fait savoir que l’innovation majeure est le prix « Jeune talent pour la musique en Afrique » que met en place l’ambassade du brésil. Les REMA, ce sont également des formations sur les workshops sur le métier de data analyst, le workshop beatmaking, le workshop rédacteur online et podcaster et sur la production, qui seront, entre autres, les différentes articulations des échanges entre les professionnels du milieu et les jeunes artistes, a expliqué Alif Naaba.

Par ailleurs, ce sont 9 candidats retenus sur 300, les critères de sélections étaient entre autres la constitution de l’équipe managériale, poursuit-il. En rappel, initiées en 2018, les rencontres musicales africaines sont un évènement d’envergure internationale et ambitieux qui positionne Ouagadougou au cœur de l’industrie africaine, à l’en croire l’initiateur.

Mireille ZONGO et Amidou OUÉDRAOGO (stagiaires)

Burkina 24

