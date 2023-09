Communiqué Nécrologique : Décès de Madame ZABSONRÉ

publicite

Les grandes familles ZABSONRÉ et COMPAORÉ à Ouagadougou, Tenkodogo ,Pouswaka,Kombissiri et en république de Côte d’Ivoire. Les familles alliées et amies.

Monsieur Lamoussa Luc ZABSONRÉ et enfants, Cynthia, Ariane ; Ebenezer, ainsi que l’ensemble des familles vous remercient pour les soutiens multiformes : spirituel ; moral, matériel et financier dont ils ont bénéficié lors de la maladie et de la promotion céleste de leur épouse, mère, tante, fille, belle-fille, amie et collègue Madame ZABSONRÉ née COMPAORÉ Jeanne précédemment attachée de santé en anesthésie réanimation au CMA de Zabré le 3 Aout 2023 au CHU de Bogodogo. Votre élan de compassion et de soutien à leur endroit leur a permis de surmonter ces moments douloureux.

Profondément touchée par vos marques de sympathie, symbole d’affection et de solidarité, la famille vous prie de bien recevoir leurs sincères remerciements et reconnaissances.

« Car DIEU n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux Saints ». Hébreux chapitre 6 verset 10.

