Commémoration de l’an I de la « révolution du 30 septembre 2022 » : Une délégation du M30 chez le Mogho Naaba Baongho

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une délégation du Mouvement du 30 septembre (M30) a été reçue en audience, ce vendredi 15 septembre 2023, par sa majesté le Moogho Naaba Baongho.

La suite après cette publicité

Commémorer l’an I de la révolution du 30 septembre 2022. Telle est la volonté du Mouvement du 30 septembre (M30). Pour y arriver, les organisateurs ont d’emblée informé le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, de cette volonté, à l’occasion d’une audience à leur accordée.

Après quoi, s’en sont suivies des rencontres avec les autorités administratives, les autorités coutumières, les autorités religieuses, les leaders d’opinion et des organisations de la société civile. Reçue par le Moogho Naaba Baongho, la délégation du M30 a présenté sa structure, a fait part de son intention de commémorer l’an I de la révolution du 30 septembre 2022 et a recueilli les conseils et bénédictions pour la bonne tenue de leur événement.

« Aujourd’hui, nous sommes chez le Moogho Naaba qui a bien voulu nous recevoir afin que nous puissions lui parler de notre structure, qui est le mouvement du 30 septembre, et également lui faire part de ce que nous avons comme programme ; demander ses bénédictions et conseils », a déclaré Honoré Yonli, président du M30.

La délégation s’est réjouie du retour de leur hôte. « Sa Majesté nous a bien reçus. Les conseils qu’il nous a donnés nous motivent en ce sens que ça nous montre que la direction que nous avons prise, c’est un programme qui doit réussir », a indiqué M. Yonli

Les préparatifs, a-t-il en outre rassuré, vont bon train. « nous recevons de part et d’autres des encouragements par rapport à ce que nous avons comme programme», a-t-il confié laissant entendre au titre des activités programmées, un don de sang initié pour venir en aide aux malades du paludisme et aussi des Forces combattantes (FDS et VDP). « Il y a également une contribution volontaire pour soutenir les veuves et orphelins des militaires tombés », a-t-il ajouté.

Prévu se tenir le 2 octobre 2023 au palais des sports de Ouaga 2000, l’événement devrait regrouper plusieurs leaders de pays voisins. « Nous avons pensé inviter les leaders du Mali, du Niger et de la Guinée, parce que quand on parle de fédération des États, nous, la jeunesse, nous avons notre mot à dire.

Voilà pourquoi nous avons invité ces leaders afin que nous puissions réfléchir et faire des propositions. Sur le volet de la sécurité, il y a le Mali, le Niger qui partagent les mêmes soucis que nous. Nous devons réfléchir en tant que jeunes et leaders pour faire des propositions aux chefs d’État. Souvent tout n’est pas arme, on a vu des guerres où à la fin c’est des négociations », a informé le président du M30.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite