Le Syndicat national des commerçants du Burkina Faso invite « à rester solidaires et vigilants face aux manœuvres divisionnistes »

Le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB) a solennellement lancé un appel à tous ses membres, à l’ensemble des commerçants du Burkina Faso et à l’ensemble des Burkinabè, à rester solidaires et vigilants face à ce qu’il a qualifié de « manœuvres divisionnistes ». C’était ce vendredi 15 septembre 2023, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou.

Le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB), face aux contextes sécuritaire, économique et social difficiles a exprimé « son soutien indéfectible à la transition » et dit « soutenir les initiatives en faveur de la cohésion sociale en cours ».

Pour lui, l’intérêt supérieur de la nation doit être la priorité de tous. « Nous demandons à l’ensemble des Burkinabè résidents et de la diaspora, de taire les divergences et d’apporter des critiques et suggestions constructives pour le renforcement de la cohésion sociale », a formulé Roch Donatien Nagalo, Secrétaire général (SG) SYNATCOMB.

Aux autorités de la transition, « nous demandons d’être encore plus résilientes face aux hostilités et de se démarquer de certaines organisations politiciennes et fantoches qui ont infiltré le milieu du commerce en tentant de semer la division dans ce secteur de notre économie », a-t-il appelé.

A ses membres, à tous les commerçants du Burkina Faso, au monde économique ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent une émergence de l’économie nationale, le SYNATCOMB a invité « à rester solidaires et vigilants face aux manœuvres divisionnistes ».

« Non à la manipulation du monde du commerce ! Non à la politisation du monde du commerce ! Non aux commerçants véreux et corrompus ! Non aux mensonges et aux diffamations aggravés ! Non à la division ! Vive la cohésion sociale ! », a en somme clamé Roch Donatien Nagalo.

Madinatou ZONGO/SARE (Stagiaire)

Burkina 24

