Renforcement de la sécurité aux frontières du Burkina Faso : L’OIM fait don de moyens roulants à la Police Nationale

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), dans le cadre du projet « Accroître la capacité du gouvernement du Burkina Faso à gérer ses frontières en toute sécurité grâce à la collecte, au stockage et à l’analyse des informations sur les voyageurs dans les principaux aéroports », et avec l’accompagnement du département américain de lutte contre le terrorismes (CT US), a fait don de deux véhicules à la Police Nationale, précisément la Direction de la Police des Frontières (DPF). De type Hardtop, ces véhicules ont été équipés chacun de quatre (04) kits mobiles migratoires MIDAS (Système de collecte, de stockage et d’analyse des informations sur les données migratoires).

La remise officielle de ces moyens roulants a eu lieu, le 07 septembre 2023 dernier, au cours d’une cérémonie tenue à cet effet au sein de la Direction Générale de la Police Nationale. Présidée par le Directeur Général de la Police Nationale, représenté à l’occasion, par le Directeur Général Adjoint, l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA, ladite cérémonie a connu la présence de la Cheffe de mission de l’OIM, du représentant de S.E Madame l’Ambassadeur des Etats-Unis au Burkina, de la représentante du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS) et du Commandement de l’institution policière.

Pour la Cheffe de mission de l’OIM, à travers ce don, il s’agit pour sa structure de contribuer à améliorer le dispositif de collecte, de stockage et d’analyse des informations sur les voyageurs dans les frontières du pays.

Recevant lesdits véhicules, le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale a, au nom du Directeur Général et de toute l’institution, remercié les donateurs pour leur geste fort louable.

Tout en rassurant du bon usage qui sera fait du matériel reçu, il a également fait savoir que ces véhicules équipés viendront renforcer les capacités opérationnelles des services de Police dans leurs missions de sécurisation des frontières.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

