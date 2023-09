La danse des mots : Un ballet de critique constructive

publicite

Ceci est une contribution de Inoussa Malgoubri, Professeur d’anglais, doctorant en Education (Curriculum, Enseignement-Apprentissage et Technologie Educative). Dans cet écrit, l’auteur, dans un style caricatural, énonce les ingrédients qu’il faut pour un débat constructif.

Dans le théâtre de la vie, chaque interaction est une danse. Les mots que nous choisissons, les gestes que nous faisons, tout cela crée une mélodie qui peut soit harmoniser, soit désaccorder avec notre partenaire de danse. Lorsque nous offrons des critiques ou des remarques, c’est comme si nous invitons l’autre à danser avec nous. Mais comment faire pour que cette danse soit gracieuse et mémorable, plutôt que maladroite et douloureuse?

1. 𝙇𝙚 𝙍𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩 : 𝙇𝙚 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙋𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙨𝙚

Le respect est la base de toute relation. C’est le premier pas dans la danse des mots. Sans respect, nos paroles peuvent facilement être perçues comme une attaque, et non comme une invitation à s’améliorer. Lorsque nous respectons notre partenaire, nous reconnaissons sa valeur et son humanité. Nous lui montrons que, même si nous ne sommes pas d’accord avec lui, nous le valorisons en tant qu’individu.

2. 𝙇𝙖 𝙋𝙧𝙤𝙗𝙞𝙩é : 𝙇𝙖 𝙋𝙤𝙨𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙨𝙚

La probité est l’intégrité dans nos actions et nos paroles. C’est la posture que nous adoptons dans la danse. Si nous sommes inconstants ou malhonnêtes dans nos critiques, notre partenaire ne pourra pas nous faire confiance. Il se demandera si nous avons un agenda caché ou si nous essayons simplement de le rabaisser. En revanche, si nous sommes honnêtes et droits, notre partenaire saura que nous venons d’un lieu de vérité.

3. 𝙇𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚 : 𝙇𝙚 𝙍𝙮𝙩𝙝𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙨𝙚

La constance est la régularité avec laquelle nous offrons des feedbacks constructifs. C’est le rythme de la danse. Si nous critiquons seulement de temps en temps, ou de manière aléatoire, notre partenaire sera pris au dépourvu. Mais si nous offrons régulièrement des retours bienveillants et constructifs, notre partenaire saura à quoi s’attendre et sera plus ouvert à recevoir nos paroles.

4. 𝙇’É𝙫𝙞𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙍é𝙨𝙞𝙜𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 : 𝙇𝙖 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙨𝙚

Se morfondre et se résigner, c’est comme refuser de danser. C’est s’asseoir sur le côté et regarder les autres . Mais lorsque nous choisissons d’engager, de participer et de partager, nous apportons notre passion à la danse. Nous montrons à notre partenaire que nous nous soucions suffisamment de lui pour l’aider à grandir et à s’améliorer.

𝓐𝓵𝓸𝓻𝓼, 𝓵𝓪 𝓹𝓻𝓸𝓬𝓱𝓪𝓲𝓷𝓮 𝓯𝓸𝓲𝓼 𝓺𝓾𝓮 𝓿𝓸𝓾𝓼 𝓸𝓯𝓯𝓻𝓮𝔃 𝓾𝓷𝓮 𝓬𝓻𝓲𝓽𝓲𝓺𝓾𝓮 𝓸𝓾 𝓾𝓷𝓮 𝓻𝓮𝓶𝓪𝓻𝓺𝓾𝓮, 𝓼𝓸𝓾𝓿𝓮𝓷𝓮𝔃-𝓿𝓸𝓾𝓼 𝓭𝓮 𝓬𝓮𝓽𝓽𝓮 𝓭𝓪𝓷𝓼𝓮 𝓮𝓽 𝓲𝓷𝓿𝓲𝓽𝓮𝔃 𝓿𝓸𝓽𝓻𝓮 𝓹𝓪𝓻𝓽𝓮𝓷𝓪𝓲𝓻𝓮 à 𝓭𝓪𝓷𝓼𝓮𝓻 𝓪𝓿𝓮𝓬 𝓰𝓻â𝓬𝓮 𝓮𝓽 𝓻𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓽.

𝑰𝒏𝒐𝒖𝒔𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒍𝒈𝒐𝒖𝒃𝒓𝒊

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒆𝒖𝒓 𝒅’𝒂𝒏𝒈𝒍𝒂𝒊𝒔

𝑫𝒐𝒄𝒕𝒐𝒓𝒂𝒏𝒕 𝒆𝒏 É𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (𝑪𝒖𝒓𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒖𝒎, 𝑬𝒏𝒔𝒆𝒊𝒈𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕-𝑨𝒑𝒑𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆 É𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆)

