Burkina Faso : La communauté chrétienne des femmes vertueuses apporte le sourire aux enfants des FDS tombés

La Communauté Chrétienne des Femmes Vertueuses (CCFV) en collaboration avec l’Association Veuves Unies pour l’Epanouissement des Orphelins (AVUEO) a organisé la 1ere édition de la journée de don dénommée La Rentrée Aura Lieu (RAL). A cet effet, des enfants des FDS tombés ont reçu des kits scolaires pour leur permettre d’entamer en beauté la rentrée scolaire.

C’est en ayant une pensée pour les enfants des héros tombés pour la patrie que la Communauté Chrétienne des Femmes Vertueuses (CCFV) a initié la journée de don dénommée la Rentrée Aura Lieu (RAL).

« Ce qui a motivé cette remise, c’est cette envie de voir les gens épanouis autour de nous. Voir les gens en joie. Voir les gens émerger ensemble pour une même vision. Mais aussi et surtout rendre hommage à ces hommes qui se sont sacrifiés, qui se sont donnés pour leur nation.

Aujourd’hui, il ne sont plus là et c’est une manière pour nous de leur dire où qu’ils soient, ce qu’ils ont laissé derrière eux va continuer de fructifier, va continuer de s’élever, va continuer d’aller de gloire en gloire. C’est aussi une manière d’apaiser le cœur de ces veuves désemparées, déboussolées, qui se posent mille et une question, comment faire pour que les enfants puissent continuer leur scolarisation », a informé Christ Victoire Videgla, présidente de la communauté chrétienne des femmes vertueuses.

Pour ce premier essai, 15 enfants ont bénéficié de ce don essentiellement composé de fourniture scolaire. C’est à croire que ce geste vient réconforter ces dames qui ont vu leur chef de famille tombé pour la patrie, à entendre la dame Thiombiano née Zoungrana Eugenie, présidente de l’association des veuves des militaires tombés.

« Moi, souvent je commence à économiser mon argent pour la scolarité de mes enfants bien avant la rentrée. Si ça arrive, on part régler, mais si ca ne vaut pas, on part donner le peu qu’on a en entendant le geste de l’Etat, qui nous tend la main souvent. Les mots nous manquent vraiment pour dire merci à ces donateurs pour ce geste, qui vient d’enlever une épine dans nos pieds », s’est-elle exprimée.



Pour la bénéficiaire du jour, Orlande Zongo, c’est de plein cœur qu’elle reçoit ces fournitures. Élève en classe de 3e, elle fait savoir que ce geste va lui servir pour la suite de ses études. « Je remercie beaucoup la communauté des femmes vertueuses, que Dieu les bénisse. De là où nos papas sont, ils vont les bénir et leur donner grâce. Ces fournitures vont me permettre d’étudier et être une future FDS », a soutenu Orlande Zongo.

Du reste, la communauté des femmes vertueuses n’entend pas se limiter là. Elle dit avec les moyens du bord suivre ces enfants de près, pour l’intérêt de la nation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

