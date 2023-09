Dengue au Burkina Faso : « Nous avons un cumul aujourd’hui de 5.907 cas suspects au niveau de la région du Centre avec 2.565 cas probables »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les régions du Centre et celle des Hauts Bassins demeurent les plus touchées par la dengue en 2023. Et pour en savoir, Dr Hamed Sidwaya OUEDRAOGO, directeur de la protection de la santé de la population au ministère de la santé et de l’hygiène publique a donné plus de détails.

La suite après cette publicité

« Nous avons un cumul aujourd’hui de 5907 cas suspects au niveau de la région du Centre avec 2565 cas probables. Entendez par cas suspects, ceux qui présentent des symptômes et sur lesquels nous n’avons pas fait de test pour montrer qu’il y a les traces de la maladie… Nous enregistrons malheureusement au niveau de la région du Centre 11 décès.

Pour ce qui est de la région des Hauts-Bassins, nous avons à ce jour 4268 cas suspects et 1674 cas probables et un total de 38 décès », a renseigné d’entrée Dr Hamed Sidwaya Ouédraogo. Selon lui, ces chiffres affichent très clairement des flambées épidémiques. Et pour prévenir ce mal, le directeur de la protection de la santé de la population, en service au ministère de la santé et de l’hygiène publique, donne aux populations des consignes à suivre.

« Aux populations, je souhaiterais que chacun commence déjà à regarder dans son ménage et son cadre de vie, essayer d’éliminer tout ce qui est pneus usagés, les bocaux, les lave-mains qu’on n’utilise plus.

Aux différents responsables de services publics et des entreprises, leur demander d’utiliser les insecticides et tout ce que vous avez pour pouvoir diminuer le nombre de moustiques adultes dans les environnements et protéger les personnels de santé, et à chaque Burkinabè de se rendre dans un centre de santé dès qu’il a une fièvre persistante, des douleurs orbitaires ou des douleurs musculaires qui ne cèdent pas, et aussi de faire attention à tout ce que nous prenons pour ne pas compliquer davantage les effets de la maladie en fatiguant nos reins, ainsi de suite », a-t-il conclu.

Source : JT du 20h de la RTB, dimanche 17 septembre 2023

Écouter l’article

publicite