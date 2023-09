Affaire charbon fin : Le procès renvoyé au 3 octobre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

La session spéciale de l’affaire dite charbon fin qui a débuté ce lundi 18 septembre 2023 a finalement été renvoyée au 3 octobre 2023. Motif, les avocats de la défense avancent l’absence de certains avocats partis en vacances judiciaires.

La suite après cette publicité

12 personnes physiques de la société minière IAM Gold Essakane, Bolloré transports et logistics SA, du Bureau des mines et de la géologie du Burkina, de la direction générale des mines et de la géologie étaient appelées à comparaître en ce jour 18 septembre 2023, au tribunal de grande instance de Ouaga 1.

Aussitôt les débats ouverts, les avocats de la défense ont souhaité le report du procès pour une date ultérieure, au regard de l’absence de certains avocats, compte tenu des vacances judiciaires.

Cette requête sera prise en compte par le tribunal qui va alors renvoyer le procès pour le 3 octobre 2023.

Écouter l’article

publicite