Les responsables de la marque Infinix Burkina ont inauguré leur deuxième boutique dédiée à la commercialisation des produits Infinix, ce mardi 19 septembre 2023, à Ouagadougou. Deuxième du genre, cette boutique est située sur l’avenue Ouahari Boumediene à côté de la lunetterie La Paire.

Être à proximité de sa clientèle afin de lui proposer des produits de qualité, c’est la mission que se sont assignés les responsables de la marque Infinix Burkina à travers l’ouverture de leur deuxième boutique dénommée « fone place ». Selon Joël Ouédraogo, le représentant des ventes en détail de la marque Infinix au Burkina Faso, la boutique est ouverte sous le signe de la symbiose.

En plus de la commercialisation des produits Infinix, la boutique propose également des produits de la marque Techno et Oraimo. « La boutique est exclusivement réservée aux détaillants c’est-à-dire les consommateurs finaux. Ceux qui payent pour utiliser personnellement. Ici nous avons fait une symbiose avec les trois marques. Ici, nous avons des Airpod, des Bluetooth, des chargeurs, des boîtiers, des powerbank et des ordinateurs de la marque Infinix », a-t-il notifié.

Revenant sur les caractéristiques de la marque Infinix, Joël Ouédraogo a expliqué que Infinix est la marque la plus consommée en Afrique. A l’en croire, la marque est spécialement conçue et adaptée au climat de l’Afrique.

« En terme de performance, tous ceux qui ont eu à utiliser la marque Infinix de par le passé, ils ont remarqué la capacité de la batterie. Ce sont des téléphones qui tiennent vraiment. Tu peux faire 24 heures avec le téléphone avec la batterie. Et quand on compare au niveau des prix, c’est l’un des téléphones les moins chers dans les gammes de prix comparativement aux autres marques », a-t-il rassuré.

Depuis le 18 septembre et ce jusqu’au 19 octobre 2023, c’est la folie des prix à la boutique fone place. Ainsi donc, pour tout achat de téléphone Infinix sur les séries HOT30 et NOTE30, l’acheteur bénéficie d’une réduction allant jusqu’à 15.000 FCFA.

« Toute personne qui paye une des séries HOT30 128+8 ou bien NOTE30 128 et 256 giga, doit repartir avec deux types de bons. Le premier bon c’est 10.000 FCFA et le bon est utilisable pour votre prochain achat à la même boutique dans les périodes de la promotion. Et pour les NOTE, vous bénéficiez d’une réduction de 15.000 FCFA mais sur bon. Vous prenez le bon et le bon sera utilisé pour votre prochain achat dans la même boutique », a indiqué Joël Ouédraogo.

En rappel, Infinix est une marque chinoise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des Android. Elle est créée en 2013 et est présente dans 47 pays à travers le monde dont 17 en Afrique. Depuis mars 2022, la marque a lancé ses premiers ordinateurs.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

