Santé : L’USAID et ses partenaires passent à la loupe les projets mis en œuvre en 2023

L’USAID et les partenaires de mise en œuvre de ses projets au Burkina tiennent du 19 au 20 septembre 2023 à Ouagadougou leur quatrième rencontre trimestrielle. L’objectif de ladite rencontre est d’évaluer l’ensemble des projets du portefeuille santé de l’USAID de l’année fiscale 2023.

Au Burkina Faso, l’USAID à travers ses Partenaires de Mise en Œuvre (PMO) et en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, conduit de nombreux projets dans le domaine sanitaire. Le paludisme, le VIH, la santé maternelle et infantile, la santé reproductive, la planification familiale, la vaccination, la nutrition, le Covid-19, le renforcement du système de santé sont, entre autres, domaines d’intervention de ces projets.

Outre l’appui institutionnel dont bénéficie le ministère de la santé et de l’hygiène publique, l’USAID concentre son appui dans les régions du Centre Est, du Centre Ouest, du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest où les indicateurs de morbidité et de mortalité maternelle et infantile sont faibles.

Ainsi, pour s’assurer de la mise en œuvre de ses projets, l’USAID a mis en place des mécanismes de suivi tels que des rencontres thématiques mensuelles et des rencontres trimestrielles de suivi des performances et de partage d’expériences de tous les Partenaires de Mise en Œuvre.

Cette quatrième rencontre trimestrielle qui se tient en fin d’exercice de l’année fiscale américaine (Octobre 2022-septembre 2023) a pour principale mission de faire une revue annuelle de l’ensemble des projets afin d’apprécier leurs performances, discuter des difficultés rencontrées, identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques en vue d’une capitalisation pour améliorer la mise en œuvre des étapes suivantes.

Les travaux qui combineront des présentations suivies et des discussions en plénière vont permettre selon la Directrice Santé de l’USAID, Ramatoulaye Dioume Guisse, d’évaluer la mise en œuvre des recommandations des dernières revues trimestrielle et annuelle, d’apprécier les réalisations des projets financés par l’USAID, de mesurer le niveau d’atteinte des résultats annuels à travers les indicateurs définis dans les cadres de performance et leur contribution aux résultats du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), d’identifier les goulots d’étranglement et les actions correctrices, de capitaliser les expériences et acquis des différents projets et d’identifier les priorités pour l’année fiscale 2024.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence de Dr. Moussa Dia du Bureau Régional USAID basé à Dakar et de Dr Marie Emmanuelle Zouré, représentant le ministère de la santé et de l’hygiène publique.

« Nous sommes au niveau du ministère, dans une dynamique de un plan, un budget, un rapport et l’intérêt d’une telle rencontre, c’est de permettre aussi au ministère de capitaliser les interventions des partenaires de mise en œuvre. Nous avons un bon système d’information sanitaire, mais des éléments de ce genre sont difficiles à capitaliser et ce cadre est le bienvenu pour nous de voir ce qui se fait sur le terrain », a apprécié la représentante du ministère de la santé et de l’hygiène publique.

La collaboration et la synergie d’action entre les Partenaires de Mise en Œuvre sont pour l’USAID /Burkina Faso un gage de succès et d’efficience permettant l’optimisation de l’utilisation des ressources du gouvernement Américain, tout en assurant l’atteinte de résultats majeurs dans l’amélioration de la santé des populations.

