Employabilité : L’Association Alerte Job outille des jeunes

L’Association Alerte Job pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle a organisé ce samedi 23 septembre 2023 à Ouagadougou, une conférence publique au profit des jeunes sur le thème «emploi des jeunes et des nouveaux diplômés : défis et opportunités».

L’initiative de l’Association Alerte Job a pour but principal d’accroître les chances d’insertion professionnelle des jeunes de la ville de Ouagadougou et faciliter leur transition vers le marché du travail.

Brahima Compaoré, président de l’Association Alerte Job, a signifié que leur initiative vise à outiller des jeunes afin de leur donner les rudiments nécessaires sur les différentes étapes à gravir pour obtenir un emploi.

«Concrètement, nous allons parler du CV, de la lettre de motivation et l’entretien d’embauche. Nous avons aussi d’autres intervenants qui sont d’autres structures notamment des ONG qui vont aussi partager leurs expériences pour faciliter la recherche d’emploi à ces jeunes», a-t-il confié.

Selon le président d’Alerte Job c’est le retour que font leurs partenaires qui a motivé l’organisation de cette conférence. À l’en croire, le retour n’est pas favorable. «Parce que lorsqu’on recherche une candidature donnée, on se rend compte que ceux qui postulent, ils passent à côté. Parce que non seulement, ils ne sont pas assez outillés, ils n’ont pas le bagage nécessaire. Nous sommes allés de ce constat (…). Nous avons initié cette conférence afin de les aider et les accompagner », a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, parrain de l’activité, a rappelé à ces jeunes que pour réussir dans le marché du travail actuellement, «il est essentiel de rester coller aux changements» et de continuer à apprendre pour développer leurs compétences.

«Le réseautage, la formation continue et l’exploration de diverses pistes professionnelles sont autant de stratégies qui peuvent aider à atteindre les objectifs. Aussi, je m’engage à travailler avec vous pour créer un environnement favorable à l’emploi des jeunes diplômés. Cela implique la promotion de l’innovation, le développement de nouvelles opportunités économiques et l’investissement dans l’éducation et dans la formation », s’est-il engagé.

Pour terminer, Abdoulaye Bissinga a invité ces jeunes à croire en eux, à poursuivre leurs rêves et à travailler actuellement pour atteindre leurs objectifs professionnels. «Car le chemin vers le succès est souvent parsemé d’embûches mais c’est dans la persévérance que se trouve la clé de la réussite», a-t-il clos.

