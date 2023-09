Entrepreneuriat : Un camp d’idéation initié par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF)

publicite

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), à travers son Centre d’employabilité francophone, a initié ce samedi 23 septembre 2023 un camp d’idéation. L’occasion fut toute trouvée de présenter aux bénéficiaires de cette formation le futur pôle de préincubation de l’université Joseph KI-ZERBO, qui verra très bientôt le jour et qui est entièrement financé par l’AUF.

Avec la signature de l’arrêté définissant le statut de l’étudiant entrepreneur, l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) compte jouer sa partition. Ainsi à travers le Centre d’employabilité francophone, L’AUF s’est fixée pour objectif d’inculquer la culture entrepreneuriale aux étudiants bénéficiaires de ses différents programmes. D’où la mise en place d’un camp d’idéation.

Ce samedi 23 septembre 2023, ils étaient environ une cinquantaine d’étudiants à prendre par audit camp. Une occasion pour Jean Baptiste Kattié, responsable du centre d’employabilité de l’AUF au Burkina Faso d’échanger avec les participants sur le futur pôle de pré-incubation voulu par l’AUF. A l’en croire, la phase pilote sera lancée à l’université Joseph Ki-Zerbo et prévoit sensibiliser 3000 jeunes sur le volet entrepreneurial.

« L’AUF a remarqué qu’il fallait former les étudiants d’abord avant qu’ils puissent réellement entreprendre. Durant cette phase pilote qui sera lancée à l’université Joseph Ki-Zerbo, c’est de pouvoir avoir 100 projets. 100 étudiants qui seront formés en culture entrepreneuriale.

A l’intérieur de ces formations, il y aura des compétitions, des encadrements pour permettre à ces jeunes d’être prêts avant de pouvoir se lancer en terme d’entreprise. L’AUF favorise plus le volet pré-incubation au lieu d’incubation », a-t-il expliqué.

Jean Baptiste Kattié a rassuré qu’à l’issue de la phase pilote qui est destinée essentiellement aux étudiants de l’université Joseph Ki-Zerbo, le projet va s’étendre dans les autres universités partenaires de l’AUF.

Pour Guillaume Somé, chef de service prospection et des relations université/entreprise à l’université Joseph Ki-Zerbo, l’initiative est bonne et est le cadre idéal pour permettre aux étudiants de créer des entreprises et par ricochet créer des emplois. « Chaque année, il y a des milliers de diplômés qui sortent des universités en général et qui ont besoin d’être employés.

Et compte tenu du nombre peu qu’on donne à la fonction publique et que le gouvernement seul ne peut pas employer tout le monde, cela va s’en dire qu’il faut trouver une solution palliative et je pense que le pôle de pré-incubation est vraiment le lieu idéal pour permettre aux étudiants de mûrir leurs idées », a-t-il apprécié.

La phase pilote du futur pôle de pré-incubation concerne essentiellement les étudiants de l’université Joseph Ki-Zerbo régulièrement inscrits, avec un âge compris entre 18 et 35 ans et disposant d’une idée de projet innovante.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

