Thomas Sankara et Ibrahim Traoré : « Il y a certainement une différence… » (Adama Siguiré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Mouvement pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2), sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, comptabilisera, dans quelques jours, un an de gouvernance au sommet de l’Etat burkinabè. Le Front de défense pour la patrie a alors décidé de marquer une halte, ce samedi 23 septembre 2023, à Ouagadougou, en organisant un panel.

La suite après cette publicité

Le Front de défense pour la patrie estime qu’il y a de « fortes ressemblances » entre le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2), conduit par le Capitaine Ibrahim Traoré et le Conseil national de la révolution (CNR), dirigé par feu Capitaine Thomas Sankara.

En organisant un panel autour du thème central « CNR de Thomas Sankara, MPSR2 d’Ibrahim Traoré : Quelle lecture politique ? », le mouvement dit vouloir mener la réflexion en ce sens et mieux comprendre les enjeux politiques et géopolitiques du moment.

« Si nous avons aujourd’hui un président qui a pris le chemin de ses devanciers (Thomas Sankara, Patrice Lumumba, etc.), qui veut libérer sa patrie, nous devons chercher à comprendre sa vision et plus tard les accompagner sans craintes, sans soucis.

C’est un enseignement pour nous la jeunesse de comprendre qu’on ne soutient pas un régime parce qu’il faut le soutenir, mais soutenir un régime parce qu’on sait où il va, où il nous emmène. C’est en ce sens que nous avons initié ce panel », a fait comprendre Lassané Sawadogo, membre du comité d’organisation.

Adama Siguiré, Ecrivain, l’un des trois panélistes, a entretenu sur le sous-thème « la vision politique du Capitaine Thomas Sankara et du Capitaine Ibrahim Traoré : lecture comparative et regard critique ». Il s’agissait, a-t-il expliqué, de faire une comparaison entre les visions des deux Capitaines, qui par hasard ont pratiquement le même âge et qui arrivent au pouvoir dans un contexte assez difficile au Burkina Faso. « Les deux hommes ont pratiquement eu les mêmes visions. Leurs pouvoirs reposaient sur les mêmes piliers que sont le développement endogène, la souveraineté, le refus de l’impérialisme », a-t-il dit en sus.

Le contexte, si l’on en croit les dires d’Adama Siguiré, constitue en quelque sorte la différence dans la gouvernance des deux Capitaines. « Il y a certainement une différence, parce que ce ne sont pas les mêmes époques. Le Capitaine Ibrahim Traoré est arrivé surtout en période de guerre et aussi dans un contexte marqué par une crise de démocratie ; ce qui fait qu’il ne peut pas être assez décisif comme le Capitaine Thomas Sankara… », a-t-il avancé.

« Les fondements de l’idéologie sankariste et les fondements de la vision du Capitaine Ibrahim Traoré : analyse croisée » et « les forces et les faiblesses de la révolution de Thomas Sankara et les forces et les faiblesses du MPSR2 : quelles leçons pour une bonne marche de la transition ? » ont constitué les deux autres sous-thèmes du panel. Ils ont été respectivement développés par Dr Boukary Nébié, Professeur d’université et Dr Hyacinthe Ouédraogo, également Professeur d’université.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite