Camp vacances robotique : Des enfants initiés aux domaines des nouvelles technologies

Trois mois après, le camp vacances robotique a connu son épilogue ce samedi 23 septembre 2023, à Ouagadougou. Au cours de cette édition, 109 enfants dont l’âge est compris entre 7 et 17 ans ont été initiés aux métiers du TIC.

« Nous avons constaté depuis très longtemps que l’Africain, le Burkinabè était un grand consommateur des biens fabriqués ailleurs. Et nous nous sommes dit qu’il fallait que nous mettons dans la tête de nos enfants qu’eux aussi peuvent concevoir, créer et fabriquer des objets pour le plus grand nombre dans leur environnement immédiat », explique d’entrée Inoussa Sanfo, promoteur du camp vacance robotique.

Pour cette édition, notamment la 8e, 109 enfants de 7 à 17 ans ont bénéficié de formations dans le domaine des nouvelles technologies. L’intelligence artificielle, le domaine de la programmation, la robotique, et le pilotage en drone ont été les modules dispensés aux stagiaires. A terme, c’est avec brio que ces jeunes ont fait montre du savoir acquis tout le long de cette formation. Iogo Astride Melissa âgée de 15 ans ressort de cette aventure pétrie d’expériences.

« Lors du camp vacance, j’ai d’abord fait une formation en intelligence artificielle. J’ai appris à générer des images qui m’ont permis de programmer des dessins animés. J’ai également pu me servir de différents types d’Intelligence artificielle (IA) pour pouvoir les placer dans plusieurs domaines. J’ai appris beaucoup de choses, j’ai également appris que la robotique et l’intelligence artificielle peuvent aller ensemble. A travers tout ce qu’on peut créer, on peut faire avancer le Burkina Faso », témoigne Iogo Astride Melissa

Pour les parents des apprenants, c’est avec grande satisfaction qu’ils ont été témoin de ce qu’ont bien pu faire les jeunes apprenants. « Les enfants sont toujours intéressés par tout ce qui est électronique, c’est leur ère, et nous avons trouvé que c’était une bonne manière de leur permettre d’occuper leur temps autrement les vacances », renseigne Dame Diawara Ermine, parente d’élève.

Ce projet est mis en place par Académie de Création et d’Eveil Scientifique (ACES) en collaboration avec le groupe scolaire le Creuset Plus. A en croire le fondateur du Creuset plus, c’est une initiative noble à encourager. Cette motion d’encouragement a également été lancée par le ministère chargé de la transition digitale et de l’économie numérique.

« Nous pensons que c’est une belle initiative qui vient compléter certains pans des missions du ministère. On essaie de mener tant bien que mal des évènements nationaux comme la semaine nationale du numérique, mais on n’arrive pas à le faire tout le temps, ni à atteindre tout le public.

Donc quand on voit des initiateurs qui le font, ça vient compléter certains aspects du ministère », relate Barthélémy Konseibo, chargé d’étude au secrétariat général du ministère en charge de la transition digitale et de l’économie numérique.

Pour terminer, des attestations de participations ont été décernées à tous les participants, histoire d’approuver leurs participations.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

