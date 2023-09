Situation d’urgence : JhPiego intensifie son engagement dans l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive

publicite

0 Partages Partager Twitter

Afin d’échanger sur l’intersection entre crises humanitaires, le changement climatique et la santé sexuelle, l’ONG JhPiego et ses partenaires ont initié un forum multisectoriel de 72 heures autour du thème « Maintenir les femmes et les jeunes au centre des réponses aux problèmes de population, du changement climatique et des crises humanitaires ». L’ouverture des travaux est intervenue ce mardi 26 septembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans un contexte où le changement climatique impacte l’écosystème, ou les crises humanitaires engendrent des déplacements massifs des populations avec pour conséquence la compromission des services de santé sexuelle et reproductive, JhPiego entend intensifier son engagement dans l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive.

Selon Mathurin Bonzi, directeur pays de Jhpiego Burkina Faso, le forum qui se tient les 26, 27 et 28 septembre 2023, se veut un cadre d’échange d’idées avec les différents acteurs afin de trouver des solutions idoines dans la résolution des problèmes liés aux changements climatiques, aux crises humanitaires et à la santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso.

« De plus en plus les efforts que nous fournissons dans le domaine de nos programmes de santé sont impactés par des aléas. Il était important que nous puissions susciter une réflexion commune avec différents acteurs pour voir comment prendre en compte ces nouvelles données que nous savons sont des réalités qui se poseront à nous tous les jours. Et si nous ne les intégrons pas dans nos projets et programmes, il est clair qu’il sera difficile d’engranger des résultats importants pour les populations avec lesquelles nous aspirons à une vie meilleure », a-t-il indiqué.

Aminata Boni, représentante de la directrice de la santé de la famille a apprécié le bien fondé du forum en expliquant l’urgence d’agir dans la protection de la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes et des femmes. « C’est vraiment important pour nous, vu la situation que nous vivons présentement liée au contexte sécuritaire, il faut avoir un penchant pour ceux qui sont déplacés et qui vivent des situations aussi précaires.

Qui dit situation précaire parle aussi de danger et d’exposition à des risques. L’un dans l’autre, si nous prenons le thème vraiment ça nous permettra au cours des discussions d’apporter des ébauches de solutions qui puissent prendre en compte tous ces aspects qui vivement nous souhaitons pourront solutionner ce problème. Comme généralement la santé de la reproduction est un peu négligée dans les contextes de situation d’urgence, ça nous permettra d’inclure dans les politiques surtout de prendre en compte dans les financements », a-t-elle souligné.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite