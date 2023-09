Burkina Faso : C’est parti pour la 7e édition des journées vétérinaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre en charge de la santé a procédé à l’ouverture de la 7e édition des journées vétérinaires qui se tiennent du 26 au 29 septembre 2023 à Ouagadougou. Cette édition est placée sous le thème «les médicaments vétérinaires : enjeux et perspectives de leur utilisation pour la promotion des productions animales dans un contexte d’insécurité ».

La suite après cette publicité

Dr Charles Mandé, président de l’ordre vétérinaire du Burkina a soulevé que la problématique liée aux médicaments vétérinaires est devenue un sérieux problème pour la santé humaine au Burkina Faso. Ainsi, il a précisé que le vétérinaire soigne l’animal pour le bien de l’homme.

«Maintenant si ces médicaments qui passent au niveau de l’animal qui sont d’origine animale passent au niveau de l’homme, s’il se trouve qu’ils ont été mal utilisés, nous allons nous retrouver avec ces médicaments-là dans nos repas et dans l’organisme de l’homme », a-t-il fait savoir.

Dr Mandé a signalé que de plus en plus, ils constatent le développement des anti-microbiens. Et ceci est dû aux médicaments donnés aux animaux, à entendre le président de l’ordre vétérinaire.

«Ça veut dire que de plus en plus, les microbes qui sont responsables des maladies pour lesquels, on utilisait les médicaments pour soigner ces maladies en attaquant ces microbes. Si on continue à ne pas être vigilants, on n’aura plus des médicaments qui sont capables d’arrêter l’action de ces microbes», a-t-il prévenu.

Dr Robert Kargougou, ministre en charge de la santé, parrain de cette édition a laissé entendre que le Burkina est un pays à vocation agro-pastorale et l’élevage est un des piliers de son économie.

«L’élevage contribue à hauteur de 14% à la valeur ajoutée du secteur primaire qui est pratiqué par plus de 80% de ménages qui en tirent tout ou une partie de leurs revenus. Ce sous-secteur occupe le 4e rang dans les produits d’exportation, renforce les moyens d’existence des populations en milieu rural et contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle», a-t-il déclaré.

Selon lui, les présentes journées vétérinaires sont une occasion pour améliorer la visibilité de la profession vétérinaire dans son rôle si important qu’elle joue pour le développement économique du Burkina Faso dans la promotion de la santé Publique à travers des réflexions sur la problématique des médicaments vétérinaires.

«En effet, la lutte contre les maladies des animaux ne peut se passer de l’utilisation des médicaments vétérinaires que ce soit des animaux de production, de loisirs ou de compagnie de l’homme», a-t-il notifié.

Également, le ministre de la santé a attiré l’attention des populations sur l’usage des médicaments vétérinaires qui selon ses dires, doit être encadré car en l’absence de contrôle, le risque lié à leur «utilisation imprudente» peut devenir plus «important» que le bénéfice lié à leur usage.

Par ailleurs, le ministre Kargougou a rappelé que l’ordre des vétérinaires a pour attributions entre autres de maintenir la discipline de ses membres, de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exercice de la médecine vétérinaire notamment du code de la déontologie. Des panels, des échanges entre acteurs sont au cœur de ces journées vétérinaires.

Écouter l’article

publicite