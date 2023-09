Offres de services de qualité des EPE du Burkina : L’ANEREE signe sa partition avec sa politique qualité

publicite

L’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) a signé la déclaration de sa politique qualité ce mardi 26 septembre 2023, a Ouagadougou. Par cette signature, l’agence donne le coup d’envoi de la mise en place de la politique de management qualité qui fixe les grands axes fondateurs à long terme en matière de mise en œuvre de cette démarche qualité.

La qualité est une valeur universelle qui est en train de prendre une place prépondérante dans la vie des entreprises. A cet effet, le gouvernement burkinabè à travers une résolution a instruit les entreprises publiques à implémenter cette logique.

L’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique (ANEREE) s’inscrivant dans cette dynamique a signé ce mardi 26 septembre 2023 la déclaration de sa politique qualité. Laquelle déclaration devrait servir de fixer les grands axes fondateurs à long terme en matière de mise en œuvre de cette démarche qualité.

Il s’agit concrètement, selon le président du Conseil d’Administration, Mohamadi Bila, de répondre à la norme issue de l’AG des Établissements Publics de l’Etat (EPE). « Vous savez que chaque année, les EPE se réunissent en Assemblée Générale. A l’AG dernière, il a été décidé de ramener tous les EPE à relever leurs niveaux surtout avoir des exigences en matière de qualité.

Avec cette politique, nous allons améliorer nos équipements surtout ceux solaires. Aujourd’hui le marché de photovoltaïque est gangrené par des équipements qui ne sont pas de qualité. Et cela va permettre d’améliorer ces équipements », a promis le PCA de l’ANEREE.

Pour le directeur général de l’ANEREE, Gandré Toubouré, une nouvelle dynamique va s’installer dans les services de l’agence. « C’est une nouvelle dynamique de progression qui va nous permettre de satisfaire de la plus grande façon les usagers. Concernant les plaques solaires dont les gens se plaignent, nous avons un laboratoire de contrôle de qualité.

Au vu de l’exigence de cette norme, nous pouvons être sûrs de nos qualités. Donc nous allons travailler à la sensibilisation des populations pour leur faire savoir qu’elles peuvent faire vérifier la qualité de leur produit au laboratoire pour s’assurer de cette qualité », a informé le DG de l’ANEREE.

Créée en 2016, l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’efficacité Énergétique (ANEREE) est un Établissement Public de l’Etat (EPE) rattaché au Ministère en charge de l’énergie.

Avec cette nouvelle politique qualité, elle entend s’assurer de la mise sur le marché des équipements de qualité et moins énergivores, assurer une amélioration continue de la performance énergétique, le maintien et le renforcement des relations de partenariat et de confiance avec les parties intéressées en développant et en optimisant son capital humain, toujours selon ses responsables.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

