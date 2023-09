Promotion du consommons local : La SONABEL et la CMA-BF signent une convention

publicite

La Société Nationale d’Électricité du Burkina (SONABEL) et la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Burkina (CMA-BF) ont procédé à une signature de convention cadre pour l’acquisition de biens et services artisanaux ce mardi 26 septembre 2023 à Ouagadougou.

D’une durée de trois ans, la convention cadre signée entre la SONABEL et la CMA-BF a pour objet de définir un cadre légal pour l’acquisition des biens et services artisanaux.

Pour cette convention, quatre domaines dans le secteur de l’artisanat ont été choisis. Il s’agit du domaine de l’équipement et du mobilier ; du textile et de l’habillement, du cuir et des peaux ; de la maintenance et de l’installation ; de la restauration et la transformation agro-alimentaire.

Pour le directeur général de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, la société est fortement engagée dans la promotion du consommons local et dans la valorisation des compétences des artisans et des entreprises au niveau local qui selon lui, ont la capacité aujourd’hui de proposer des produits de qualité.

« La SONABEL est l’une des plus grandes sociétés du Burkina Faso, qui a de fortes commandes que ce soit au niveau de l’ameublement, que ce soit au niveau du textile. Nous avons des besoins qui sont importants.

Nous pensons que ces besoins peuvent être couverts par nos artisans et par nos entreprises au niveau local. Nous avons fait le choix de la CMA-BF, parce qu’elle regroupe en son sein des entreprises qui sont à jour vis-à-vis de leurs cotisations fiscales, qui ont une situation administrative régulière, donc par ricochet qui vont apporter une contribution aux finances publiques », a expliqué le directeur général de la SONABEL.

Germaine Compaoré/Bonkoungou, présidente de la CMA-BF a quant à elle rappelé que la Chambre des Métiers de par ses prérogatives est l’organe représentatif des intérêts généraux de l’artisanat et est donc habilité à signer des conventions de délégation de service public avec les pouvoirs publics dans le cadre de ses missions.

Elle n’a d’ailleurs pas manqué de préciser que le consommons local est un important levier du développement économique et social du Burkina Faso en insistant à cet effet sur l’importance de faire confiance en la production locale.

« Sachez que derrière chaque bien ou service de la CMA-BF, il y a des hommes et des femmes ordinaires qui donnent le meilleurs d’eux même pour produire des services et bien de qualité afin de s’occuper honorablement de leur famille. La mise en œuvre effective de cette convention va donc créer de nombreux emplois et produire des ressources pour les artisans », a-t-elle affirmé.

En terminant ses propos, la présidente de la CMA-BF a pris l’engagement au nom de tous les artisans à produire des biens et services de qualité dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

