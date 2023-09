Maouloud 2023 : Le message du Capitaine Ibrahim Traoré

publicite

« En ce jour anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, je souhaite à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso une bonne fête du Maouloud.

Que cette célébration soit des moments de prières et d’intercessions pour le renforcement de la cohésion sociale et de la tolérance religieuse en faveur du retour de la paix et d’un vivre-ensemble plus harmonieux dans notre pays ».

Capitaine Ibrahim TRAORE

Président de la Transition, Chef de l’Etat

