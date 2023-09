Action pour la Promotion de l’Entrepreneuriat et des Systèmes d’Irrigation

Action pour la Promotion de l’Entrepreneuriat et des Systèmes d’Irrigation ( APESI Burkina ) est une association de développement, intervenant au Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine.

Créée depuis 2018, les actions d’APESI s’inscrivent dans la vulgarisation des systèmes d’irrigation pour une gestion optimale de la consommation d’eau dans le milieu agricole, au Burkina Faso et dans la sous-région Ouest africaine.

L’association intervient également pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. En effet, elle a mis en place, un modèle d’entrepreneuriat en milieu rural dénommé ECBA (Entrepreneur Conseiller de Business Agricole). Les ECBA sont des jeunes entrepreneurs agricoles formés par APESI pour assurer la commercialisation d’intrants, produits et matériels agricoles, la formation et l’assistance aux producteurs pour l’écoulement de leur production.

Dirigée par René Éric SAWADOGO, totalisant 16 ans d’expériences professionnelles en développement économique et social, avec l’appui de sa brillante équipe, APESI propose des services de qualité tels que :

– l’installation de systèmes d’irrigation ;

– la fourniture de systèmes de pompage solaire ;

– la conception de latrines à buses.

L’association vise ainsi à accroitre le rendement des petits et moyens exploitants et à assurer une production continue sur 2 à 3 cycles par an.

Dans ses perspectives, APESI envisage la réalisation d’un centre de technologie à Ouagadougou, pour la formation et la promotion des systèmes de micro irrigation pour agriculture plus résiliente face au changement climatique.

En rappel, dans le cadre du programme PME Performantes WASH-Climat 2.0 déployé par ForthInvestment en collaboration avec Aqua for All, APESI bénéficie d’un accompagnement pour une mise à l’échelle de ses activités.

Pour tout besoin d’installation de système d’irrigation, de fourniture de systèmes de pompage solaires et de conception de latrines à buses, n’hésitez pas à prendre contact avec APESI.

Contact : +226 25 47 32 00

Adresse mail : [email protected]

Site web : www.apesibf.org

