SAMAO 2023 : Les participants reconnaissants au Chef de l’État

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a accordé une audience ce 29 septembre 2023 à une délégation de représentants des pays qui prennent part à la 5e édition de la Semaine des Activités minières d’Afrique de l’ouest (SAMAO). Conduite par le ministre tchadien des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat ABDELKERIM, la délégation est venue faire le point des travaux au Président de la Transition.

« Nous sommes venus porter le message de remerciement et de reconnaissance de tous les pays qui ont participé à cette grande rencontre. Nous avons aussi fait une brève situation de tous les débats et les échanges fructueux que les participants ont eus », a déclaré le ministre tchadien à sa sortie d’audience.

Abdelkerim Mahamat ABDELKERIM a aussi présenté au Chef de l’État la vision commune des participants, pour le développement de ce secteur très porteur qui développera certainement toutes les économies de leurs pays respectifs.

« Nous avons reçu aussi les conseils sages de son excellence monsieur le Président de la Transition et ses orientations éclairées qui nous permettront certainement d’affiner tous les objectifs que nous nous sommes fixés », a-t-il expliqué.

Pour le chef de la délégation, les différents participants à cette édition repartiront dans leurs pays avec une vision commune et plus de rapprochement de leurs États pour le développement du secteur minier. Ce qui va permettre de diversifier les économies et surtout la prospérité des populations.

Source : Présidence du Faso

