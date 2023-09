390 orphelins des FDS bénéficient de bourses scolaires de la CARFO

publicite

Des orphelins des agents publics de l’Etat, notamment les enfants des FDS tombées, pour la rentrée scolaire 2023-2024, ont bénéficié de bourses scolaires de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), ce vendredi 29 septembre 2023. En cette édition 2023, 1066 orphelins dont 390 des FDS ont bénéficié chacun de don d’une valeur de 100 000F CFA.

La tradition de depuis 2008 a été respectée chez la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) ce vendredi 29 septembre 2023. Comme d’habitude, elle a remis des bourses scolaires aux enfants des agents publics décédés pour la rentrée scolaire 2023-2024.

En cette 16ème édition, 1066 orphelins sont au programme de ce don. Cependant pour certaines raisons, 915 ont pu déjà bénéficier de cet accompagnement et le reste en cours d’identification. Parmi eux, 390 orphelins des FDS sont inscrits dans cette liste, le tout avec un budget de plus de 100 millions de Francs CFA.

« Il convient de relever qu’en dehors de la région du centre dont les boursiers seront tous payés aujourd’hui hui même, après la cérémonie, toutes les autres régions ont déjà reçu leur mandat de paiement et les directions régionales ont déjà commencé le paiement des tuteurs des enfants », a souligné le directeur général de la CARFO, Hyacinthe Tamalgo.

Pour lui ce geste est une façon pour la caisse, de démontrer qu’elle n’est pas présente que pour « collecter l’argent des agents » mais elle est là aussi pour un accompagnement social des travailleurs. « La CARFO est une institution de l’Etat engagée dans la protection des agents de l’état.

Nous voulons également dans ce rôle, que nos cœurs parlent à l’égard de ces personnes qui ont servi et laissé des orphelins qui ont besoin de soutien et de continuer leur cursus scolaire. Depuis 2008, nous sommes vraiment réconfortés par les résultats de l’initiative », a ajouté le directeur général.

Des résultats fort appréciable au regard du retour des bénéficiaires. « Grâce à vous, nos parents seront à l’abris de la honte, grâce à vous nous pourrions nous outiller de connaissances, nous pouvons rêver d’être à la place du capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes conscients que les temps sont durs malgré tout cela, vous avez tenu à nous donner ces bourses », a indiqué Josué Nebié, avant de promettre au nom de ses camarades de redoubler d’efforts pour assurer la relève.

Des promesses que les autorités ont daigné apprécier à leur juste valeur. « Qui donne à l’orphelin et à la veuve, donne à Dieu et Dieu lui rend au centuple », c’est avec cette introduction que la marraine de cette cérémonie, la ministre en charge de l’action humanitaire, Nandy Somé/Diallo a loué cette remise de bourses. Son collègue en charge du travail Bassolma Bazié est allé plus loin en déclarant que « cette initiative s’inscrit dans la politique de protection sociale du gouvernement ».

Le montant annuel de ces bourses est passé de 8 100 000 F CFA en 2008, à plus de 100 millions de F CFA cette année. Cette remise a été possible grâce à l’accompagnement de 54 partenaires dont plusieurs banques du pays. L’édition dernière a totalisé 54 boursiers admis au baccalauréat, 50 au BEPC, etc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

