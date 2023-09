Hugues Fabrice Zango élevé au rang d’Officier de l’Ordre de l’Étalon

publicite

Le Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, dans un message posté ce vendredi 29 septembre 2023 sur son compte X (ex Twitter), a élevé Hugues Fabrice ZANGO au rang d’Officier de l’Ordre de l’Étalon.

La suite après cette publicité

« En élevant notre compatriote Hugues Fabrice ZANGO au rang d’Officier de l’Ordre de l’Étalon, je salue l’excellence des Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora, qui chaque jour, portent haut le drapeau de notre cher Pays. Mes vives félicitations au Champion du monde du triple saut.

Cette prestigieuse médaille est le reflet de la résilience et de la combativité des sportifs et de l’ensemble du peuple burkinabè, toujours debout et fiers en dépit de l’adversité.

Vos exploits et vos victoires décuplent notre capacité collective à transformer profondément notre Pays pour le bonheur de ses filles et des fils ».

(Ouagadougou, 29 septembre 2023). L’athlète Hugues Fabrice ZANGO, champion du monde du triple-saut a été élevé, ce vendredi dans la matinée, au rang d’Officier de l’Ordre de l’Étalon. C’était à l’occasion d’une audience avec le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

« J’ai été honoré aujourd’hui en étant fait officier de l’ordre de l’Étalon (…). Je suis encore très content de représenter fièrement le Burkina Faso », a déclaré Hugues Fabrice ZANGO à la suite de sa distinction honorifique.

Selon le nouvel officier de l’Ordre de l’Étalon, cette décoration montre que « les différents résultats que nous engrangeons portent énormément et jusqu’à la tête de l’État ». « C’est très encourageant et ça nous donne plus de force pour la suite », a-t-il soutenu.

Au cours de l’audience, « il nous a fait comprendre encore plus la mesure de l’importance des résultats que nous engrangeons au niveau du front et au niveau du peuple burkinabè qui attend des résultats pareils pour pouvoir tenir. (…) Ces résultats viennent donner un peu de lumière, un peu de gaieté dans les cœurs et cette positivité est importante pour poursuivre le combat », a souligné Hugues Fabrice ZANGO.

L’athlète burkinabè a remporté la médaille d’or à l’occasion des 19es Championnats du monde d’athlétisme qui se sont déroulés du 19 au 27 août 2023 à Budapest, en Hongrie. Selon le champion du monde en triple-saut, le Chef de l’État qui aime le sport et qui a pratiqué le triple-saut, « a été vraiment content que je puisse remporter cette médaille d’or » dans cette discipline.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

