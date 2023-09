An I du MPSR II : Le leadership du capitaine Traoré salué par la COPA/BF

publicite

Les membres de la Coalition des patriotes africains du Burkina Faso (COPA/BF) se disent satisfaits des actions entreprises par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Pour eux, le bilan d’un an au pouvoir du MPSR II est positif sur tous les plans à savoir sécuritaire, économique et politique. Aussi, ont-ils appelé la France, les USA et autres pays occidentaux « d’arrêter de s’immiscer » dans les affaires intérieures du Burkina Faso ce samedi 30 septembre 2023.

«Une année après nous assistons à l’arrivée sur le sol burkinabè d’importantes cargaisons d’armes, des drones de surveillance et des aéronefs pour ne citer que ceux-là. Sur le côté réorganisation tactique (de l’armée, ndlr), nous avons observé la création de nouvelles unités de combat dans toutes les unités au sein de toutes les forces armées et le redéploiement de ces forces sur le théâtre des opérations», a d’entrée en matière lancé Roland Bayala, président de la COPA/BF.

Sur le plan économique, Roland Bayala fait mention de la réduction du train de vie de l’État en commençant par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même qui a refusé de percevoir son salaire de président. «Aux députés qui ne perçoivent que les frais de session et donc sans salaire, aux ministres qui ont accepté de concéder une partie de leur salaire », a-t-il ajouté.

Toujours sur le plan économique, il est revenu sur la mise en place de l’agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) qui selon ses dires, compte aujourd’hui plus de 60 000 souscriptions «dans le but de générer des entreprises de transformation de nos matières premières».

«Nous notons par ailleurs qu’un fonds de soutien de 34 milliards de francs CFA a été collecté auprès des Burkinabè, ce qui nous évite des endettements auprès des institutions lugubres », a-t-il déclaré.

Concernant le plan politique, Roland Bayala soutient que la fierté des Burkinabè est aujourd’hui sans égale par la «prise en charge de nos propres décisions, la mise au pas des partenaires imbus et condescendants, par l’affirmation de notre identité dans les hautes instances de décisions dans le monde».

Pour lui, aucun Etat ne peut se développer s’il ne marche pas sur ses propres pas. «Nous ne le savions que trop mais il fallait un gouvernement qui répondrait aux aspirations du peuple pour voir la réalisation de cet idéal», a-t-il commenté.

Pour terminer, les membres de la COPA/BF appellent la France et les USA à se tenir loin du Burkina, car il ne se laissera plus faire comme ce fut le cas de par le passé . «Nous lançons un appel à la France, aux USA et à tous ces pays qui financent le terrorisme, ils doivent savoir que maintenant plus que jamais, nous n’allons plus nous laisser faire et nous allons accompagner nos autorités dans la foi et l’épanouissement de notre pays», a-t-il conclu.

