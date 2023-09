Le projet de renforcement du système de protection sociale au Burkina Faso est à son terme

publicite

Il s’est tenu le vendredi 29 septembre 2023 à Ouagadougou, l’atelier national de clôture du projet « renforcer le système de protection sociale au Burkina Faso ». Autour d’un déjeuner de presse, les acquis de ce projet ont été présentés aux médias par tous les acteurs de la mise en œuvre du projet.

Le projet « renforcer le système de protection sociale au Burkina Faso » d’une durée de 40 mois a débuté en octobre 2019 pour prendre fin en septembre 2023. Le projet était inscrit dans le programme mondial « améliorer les synergies entre la protection sociale et la gestion des finances publiques » et a été conjointement mis en œuvre au Burkina Faso par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’UNICEF, en collaboration avec la délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso.

Ce projet, qui a réussi à être mis en œuvre dans 12 régions sur 13, avait pour objectif de contribuer à la réduction des vulnérabilités et au renforcement de la cohésion sociale à travers un système de protection sociale efficace et durable, tendant vers une couverture universelle au Burkina Faso.

Trois axes d’interventions étaient au cœur de la réalisation du projet. Il s’agissait pour le premier axe, d’une revue globale du système national et des dépenses de protection sociale et la formulation de recommandations.

Un appui technique pour la mise en œuvre effective et le renforcement du Régime d’assurance maladie universel (RAMU), des services sociaux communaux et des mécanismes de ciblage des ménages en situation de pauvreté et de vulnérabilité constituait le deuxième axe. Le troisième axe était constitué en un appui pour une meilleure intégration entre les interventions humanitaires et le système de protection sociale.

« C’était un projet qui visait principalement la génération des évidences pour baliser l’élaboration de la stratégie nationale de protection sociale. A cet effet, le projet s’est beaucoup investi dans la mobilisation des acteurs y compris ceux de l’informel, dans le renforcement des capacités », a fait savoir Kambale Kavunga, représentant pays de l’Organisation internationale du travail.

A Seydou Sanou, chargé de mission représentant le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale de continuer dans la lancée en affirmant que la particularité de ce projet était de contribuer au renforcement de la dimension sociale des actions du gouvernement à travers la mise en œuvre de la protection sociale pour une couverture élargie et des prestations adéquates de leurs articulations vers des interventions humanitaires tout en garantissant la viabilité financière du système de stabilité macro-économique du budget.

Ce dernier n’a pas manqué de féliciter tous les acteurs de la mise en œuvre du projet pour les résultats obtenus. « La présentation des résultats nous montre l’étendue de la réussite de ce projet mais les défis que nous devons encore relever. En effet, les différentes études réalisées, les activités et réflexions de production du rapport de renforcement de capacités d’informations, de vulgarisation et de sensibilisation ont tracé la voie pour des perspectives excellentes pour la réduction de la vulnérabilité dans notre pays », a-t-il exprimé.

Parmi les acquis engrangés, il ressort une contribution à l’élaboration du programme national d’appui à l’autonomisation des ménages pauvres et vulnérables au Burkina Faso, des tournées de vulgarisations de l’assurance vieillesse volontaire dans les régions et ayant touché 1 100 acteurs de l’économie informelle, une étude de faisabilité pour la mise en place d’une assurance chômage, d’une étude sur le cadre de suivi évaluation de la protection sociale…

Le projet a joui de l’appui technique et financier de l’Union européenne. Marc Duponcel, chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne, a rassuré que l’union européenne continuera à travailler à consolider les acquis et renforcer son accompagnement à l’endroit du Burkina Faso. Il a également saisi l’occasion pour remercier l’implication du gouvernement burkinabè dans ce processus pour l’atteinte des différents résultats qui satisfont toutes les parties prenantes.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

