Amélioration des politiques environnementales : Le SPONG fait le bilan à mi-parcours du Programme BENKADI

Un atelier régional de bilan 2023 et de planification des activités 2024 sur le programme BENKADI s’est ouvert ce lundi 2 octobre 2023, à Ouagadougou. Porté par le Secrétariat permanent des organisations non-gouvernementales (SPONG), cet atelier est un cadre d’échange, de partage d’expériences autour du programme afin de dégager des perspectives pour la suite.

Le programme BENKADI est une initiative de la société civile ouest africaine qui entend améliorer l’efficacité des politiques publiques en matière d’adaptation au changement climatique et ses effets au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali. Ce lundi 2 octobre 2023, à mi-parcours, les porteurs de celui-ci ont marqué une halte pour évaluer sa mise en œuvre afin de prendre des résolutions pour la suite qui est prévue jusqu’en 2025.

A mi-parcours, le directeur régional du programme Sylvestre Tiemtoré, dit noter une satisfaction dans sa mise en œuvre. « On peut retenir qu’il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans ces quatre pays. Au Burkina Faso l’équipe pays a beaucoup travaillé à accompagner le gouvernement à apporter le cadre unique des conventions, qui permet à l’ensemble des acteurs de pouvoir dialoguer avec l’Etat sur ces questions de politique environnementale. Au Mali le programme a travaillé à apporter à 24 communes qui sont en train d’intégrer l’approche de gestion durable des terres », a-t-il fait savoir.

En terme de perspectives, le directeur régional a indiqué que le travail sera axé sur la mise en œuvre des textes et décrets adoptés. « Un autre aspect, c’est que nous allons travailler sur les financements complémentaires. Les communautés demandent des accompagnants pour des alternatives.

Quand on demande à celui qui utilise du cyanure de ne plus le faire, il faut aussi lui trouver une autre alternative. Et c’est pareil pour celui qui ramasse du sable de la plage pour vendre », a-t-il indiqué.

Pour le ministre en charge de l’environnement, la tenue de cet atelier donne une image « chaleureuse » et constitue un exemple vivant que même dans l’adversité les peuples peuvent construire et conduire ensemble leur devenir.

« Je vous exhorte également à nourrir la réflexion sur un message et les enjeux clés de nos différents pays à présenter aux grands rendez-vous internationaux notamment à la 28ème Conférence des Parties (COP 28) sur les changements climatiques », a souhaité le ministre.

Le collectif d’associations et d’ONG nationales et internationales au Burkina Faso, le SPONG, a vu le jour le 09 avril 1975. Il dit d’ailleurs jouer le rôle d’interface en tant que leader du mouvement associatif burkinabè avec l’Etat, le secteur privé et les partenaires au développement du pays. Cet atelier est possible grâce au soutien technique et financier du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

