Niger : « La colonisation est terminée » (Général Tchiani)

Le général Abdourahamane Tchiani a accordé deux interviews le week-end dernier en haussa et en zarma à la télévision nationale Télé Sahel. Pour ce premier exercice du genre depuis le putsch du 26 Juillet 2023, le nouvel homme fort du Niger s’est exprimé sur le départ prochain des troupes françaises. Cette annonce avait été déjà faite il y a une semaine de cela par le président français Emmanuel Macron qui avait indiqué que leur retrait du sol nigérien se ferait avant la fin de cette année 2023. Quant à l’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, il avait finalement quitté Niamey la capitale Mercredi 27 Septembre dernier.

« Nous sommes dans les préparatifs en vue de leur départ (…) C’est le peuple du Niger qui va dicter les relations futures avec la France », a déclaré le Général Tchiani.

Parlant de l’Ambassadeur de France et des troupes françaises stationnées dans le pays, le chef de la Transition nigérienne explique : « L’ambassadeur français est parti il y a quelques jours. Les soldats français suivront bientôt sa trace. Plaise à Dieu, ils vont quitter le Niger. Les ressources du Niger appartiennent au peuple. Il y a des amis prêts à nous aider dans une politique de gagnant-gagnant, dans le respect mutuel. La reprise de notre coopération avec la France dépend du peuple souverain. La colonisation est terminée ».

Pour lui, la présence de l’armée française dans le pays relève d’un échec. « Non seulement ils n’ont pas chassé les terroristes, explique-t-il, mais les terroristes sont de plus en plus nombreux. » Pour en quelque sorte justifier le coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le Général Tchiani rapporte que « le pays risquait (…) de disparaître, nous avons décidé de prendre des mesures puisque les gens (au pouvoir) n’écoutaient pas leurs conseillers militaires ».

Autre reproche répété, « la dilapidation des deniers publics » par les dirigeants sous la présidence de Mohamed Bazoum. Sur la question de la durée de la transition, le Général Tchiani a assuré ne pas avoir le droit de franchir la barre des cinq (5) ans. « Nous n’avons pas le droit de passer cinq années au pouvoir, il faut être élu pour cela », a-t-il repondu.

Source : RFI

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

