Rentrée scolaire : Le message du Capitaine Ibrahim Traoré

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’État, souhaite une bonne rentrée scolaire à toutes et à tous.

« Ce jour 02 octobre marque la reprise des cours au primaire et au secondaire. Outre les trois millions d’élèves qui reprennent le chemin de l’école, il y en a qui y vont pour la première fois. Ils ont tous le visage d’un Burkina Faso qui croit, qui espère et qui trace les sillons d’un destin souverain et d’un Avenir de prospérité.

Aux acteurs du système éducatif, enseignants comme encadreurs pédagogiques et personnels de la vie scolaire, j’adresse mes vifs encouragements.

Par votre engagement patriotique, vous contribuez à maintenir l’école debout, pour poursuivre sa mission de formation des enfants de la Nation.

A toutes et à tous, bonne année scolaire 2023-2024! »

Capitaine Ibrahim TRAORE

Président de la Transition, Chef de l’État

