Côte d’Ivoire : Le PPA-CI de Laurent Gbagbo rejette les résultats des élections locales et sénatoriales

Côte d’Ivoire – Le Parti des Peuples Africains (PPA-CI) de l’ex-président Laurent Gbagbo, a annoncé le samedi 30 Septembre 2023 qu’il rejetait les résultats des élections locales et sénatoriales de Septembre dernier. Ces échéances avaient été marquées par une très maigre moisson alors qu’il croyait frapper un grand coup après le retour sur la scène politique de son président Laurent Gbagbo.

Selon Justin Koné Katinan, le porte-parole du PPA-CI, face à la presse le Samedi 30 Septembre dernier, les récentes élections locales et sénatoriales auraient été truffées de fraudes, la corruption et de clientélisme à mettre à l’actif du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Le doigt est également pointé sur le découpage électoral jugé complaisant et déséquilibré.

« La fraude s’est manifestée sous plusieurs formes. L’une des formes remarquées est la transhumance, qui consiste à convoyer les personnes d’une zone géographique vers une autre juste pour voter pour un candidat. C’est devenu une constante des élections en Côte d’Ivoire. Elle s’est particulièrement manifestée au cours du week-end du 2 septembre.

Les votes multiples de certains électeurs ont été relevés par de nombreux candidats. Toutes ces formes n’ont été possibles que par l’achat de conscience des électeurs. (…) », a expliqué le porte-parole du PPA-CI qui a par ailleurs révélé que son parti sur la base de cette expérience procédera dans les semaines à venir à une réorganisation dans la perspective de la présidentielle de 2025.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

