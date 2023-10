Contribution déterminée au niveau national (CDN) : Les acteurs en conclave à Ouagadougou

publicite

Le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement tient du 3 au 4 octobre 2023 à Ouagadougou, une table ronde avec des partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du plan de partenariat de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Burkina Faso.

Faciliter la coordination et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Burkina Faso par les parties prenantes concernées, tel est l’objectif général de la table ronde avec les partenaires techniques et financiers.

« On organise cette réunion pour que les partenaires qui sont déjà sur le terrain puissent contribuer à l’atteinte de la mise en œuvre de la CDN », a fait savoir Dr Roger Baro, ministre de en charge de l’environnement.

En clair il s’agira, selon lui, de présenter les actions prioritaires qui ont été définies en termes de projets pour que les partenaires puissent les prendre et les mettre dans leurs planifications.

Selon Athanase Péléga Kinda, facilitateur NDC partnerhip, les CDN sont les engagements de tous les pays de l’accord de Paris tenu sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue à terme de contribuer à la limitation de la température de 2 degrés à 1,5 degré.

En outre, pour atteindre ses objectifs de la mise en œuvre de sa CDN, le Burkina Faso, à écouter Roger Baro, s’est doté d’un plan de partenariat et d’investissement en 2020. « Le plan est un outil de suivi et de la coordination de la mise en œuvre de la CDN. Et le plan de financement est un cadre de promotion de financement des actions prioritaires de la CDN par les collectivités, l’Etat central, du secteur privé et de la société civile », a-t-il souligné.

Pour rappel, les travaux de cette réunion se sont déroulés en plénière sous le leadership de l’unité d’Appui du NDC Partnership.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

