Lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent : La Mauritanie partage son expérience avec le Burkina Faso

Le Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile ZERBO, a accordé une audience, le mardi 03 octobre 2023, à Ouagadougou, à une délégation de l’Antenne nationale de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent de la Mauritanie, conduite par son chargé d’Affaires techniques de la coopération, Sid’Ahmed BEYLILATOU.

A l’issue de l’audience, Sid’Ahmed BEYLILATOU a indiqué que sa délégation est venue s’entretenir avec le Ministre Emile ZERBO dans le cadre des relations entre la Mauritanie et le Burkina Faso dans le domaine de la radicalisation et l’extrémisme violent. « Ces échanges ont porté sur l’expérience mauritanienne dans le cadre du dialogue, de la réparation du discours alternatif et radical ainsi que de la création d’un réseau de mourchidates, femmes religieuses qui travaillent dans le domaine de la prévention et la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent », a précisé Sid’Ahmed BEYLILATOU.

Le chargé d’Affaires techniques de la coopération de l’Antenne nationale de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent de la Mauritanie s’est dit ensuite satisfait de la rencontre avec le Ministre Emile ZERBO tout en réaffirmant l’engagement de sa structure à accompagner le gouvernement du Burkina Faso.

Source : MATDS

