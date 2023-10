« Il faut que les impérialistes sachent qui nous sommes… » (Apollinaire Kyelem de Tambela)

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a reçu en audience, le lundi 02 octobre à Ouagadougou, une délégation conduite par le ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié. Cette délégation a rendu compte de la participation du Burkina Faso au Sommet du G77 plus la Chine et à la 78e session de l’Assemblée des Nations unies.

« Vous avez devant vous la délégation que vous avez mandatée pour les différentes missions aux Nations Unies, et nous avons estimé dès notre retour qu’il était important de venir vous rendre compte », a laissé entendre Bassolma Bazié.

Selon le ministre d’État, à New York, en plus de la déclaration, il y a eu un certain nombre d’activités qui ont été menées, notamment 9 réunions de haut niveau et 25 réunions ministérielles. Au niveau des événements organisés par le Burkina Faso, on en dénombre 2, ainsi que 30 audiences. Il a aussi exprimé son indignation concernant le mauvais traitement réservé au Niger.

« Nous avons constaté que le Niger a été humilié. On ne peut pas permettre à un responsable de venir jusqu’à New York, pour prononcer un discours et que finalement sa carte soit désactivée », s’est indigné le Chef de la délégation burkinabè.

En termes de perspectives, le ministre d’Etat a souhaité que, pour les prochaines fois, la délégation se rendant à l’Assemblée générale des Nations Unies soit revue à la hausse, car une partie de la délégation est prise en charge par les Nations Unies et l’autre par le budget de l’État.

Il a également fait part au Premier ministre de sa visite aux États-Unis d’un centre médical et de sa rencontre avec la communauté burkinabè vivant dans ce pays. Selon lui, le centre a souhaité conclure une convention avec le Burkina ; ce qui permettrait d’évacuer gratuitement les patients.

Le Chef du Gouvernement a estimé qu’il y avait tellement d’opportunités, mais qu’on ne les saisissait pas. Du reste, Il a donné des instructions pour que la convention soit signée avec le centre médical, d’ici la fin de cette année. En outre, il a présenté ses vives félicitations à la délégation, car pour lui, Bassolma Bazié était vraiment la personne idéale qu’il fallait pour représenter notre pays à ces différentes instances.

« J’ai beaucoup apprécié le discours à l’ONU, même si je trouve que le débit était rapide, mais cela peut se comprendre compte tenu de la contrainte du temps », a expliqué le Premier ministre. Il a également souligné l’importance de dire la vérité et de ne pas se contenter de la diplomatie classique, affirmant que cela ne mène nulle part.

« La plupart des pays qui se sont développés se sont imposés avec fermeté. Il faut que les impérialistes sachent qui nous sommes, et à partir de là, on pourra discuter sur de bonnes bases », a-t-il soutenu. Pour le Chef du Gouvernement, il faut éviter la diplomatie de l’hypocrisie. « Il faut que l’intérêt du Burkina prime en tout lieu et en tout temps. Si on doit mourir, qu’on meure dignement et librement, car il faut donner un sens à sa vie », a conclu Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla.

Source : DCRP/Primature

