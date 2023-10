La dématérialisation des procédures au cœur de la 8ème édition du concours génie TIC

publicite

Le ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques a lancé officiellement la 8ème édition du concours de détection de jeunes talents en technologie de l’information et de la communication, le concours génie TIC ce mardi 3 octobre 2023 à Ouagadougou.

Le concours de détection de jeunes talents en technologie de l’information et de la communication édition 2023 vise principalement à contribuer à la dématérialisation des procédures administratives. Ferdinand Yougbaré, directeur général de la transition digitale a expliqué qu’il s’agira de façon spécifique de dématérialiser cinq procédures administratives, d’une part.

D’autre part, il permettra d’identifier et récompenser les candidats qui ont obtenu des résultats tangibles en termes d’efficacité, de productivité et de satisfaction des utilisateurs sur les procédures identifiées mises à compétition. Enfin, le concours entend promouvoir l’émergence de solutions technologiques endogènes qui répondent aux besoins des utilisateurs tout en encourageant la créativité et l’innovation.

« Les cinq procédures à dématérialiser porteront sur les secteurs ci-après: la plateforme de gestion des accidents de la circulation routière ; la plateforme de gestion de vote électronique à l’assemblée législative de transition; la plateforme de suivi du bétail sur le territoire national; la plateforme de visite 3D du site de Laongo et la rationalisation énergétique dans les bâtiments administratifs », a précisé Ferdinand Yougbaré.

Par rapport aux conditions de participation dudit concours, le directeur général de la transition digitale a indiqué qu’il était ouvert à toute personne physique de nationalité burkinabè résidant au Burkina Faso ou non.

Il concerne aussi toutes les personnes de nationalité étrangère résidant au Burkina Faso et âgée de quarante ans au maximum le 31 décembre 2023. De plus, ajoute-t-il, les candidatures recevables sont des groupes de personnes physiques de deux à quatre personnes. Et toute candidature doit comporter au moins une femme dans l’équipe.

Les prix officiels de la 8ème édition du concours génie TIC sont de 3.000.000 de FCFA pour chaque lauréat. Par ailleurs des prix d’encouragement d’une valeur de 500.000 FCFA seront accordés aux éventuels finalistes non lauréats pour chaque procédure. Du reste, les inscriptions se font exclusivement en ligne.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

