Mise en œuvre des politiques publiques : Les unités de coordination régionale et les groupes thématiques du SPONG à l’école des ODD

Dans le cadre du projet d’amélioration et de renforcement de l’effectivité des droits humains au Burkina Faso (Burkin’Yali), il s’est ouvert, le mardi 3 octobre 2023 à Ouagadougou, un atelier de formation des représentants des Groupes thématiques (GT) et d’Unités de coordination régionale du SPONG (UCRS) sur les Objectifs de développement durable (ODD) et les techniques de suivi et contrôle indépendant de la mise en œuvre des politiques publiques en lien avec les ODD.

Selon Fatmata Bancé, Coordonnatrice adjointe chargée de programme du Secrétariat permanent des Organisations non gouvernementales (SPONG), le SPONG vise la formation de 268 membres à travers leur structuration en 12 Unités de coordination régionale (UCR) et en 8 Groupes thématiques (GT).

« Le SPONG est une faitière d’ONG associations nationales et internationales qui intervient depuis 1974 au Burkina Faso. Nous sommes 268. Pour pouvoir mieux intervenir dans notre suivi de politique publique et accompagner le gouvernement dans les différentes tâches, nous avons regroupé nos 268 membres en 12 Unités de coordination régionale et en 8 Groupes thématiques.

Afin qu’ils puissent mieux nous accompagner à être efficace auprès du gouvernement, il faut qu’ils soient outillés. Le SPONG s’est donné pour mission avec l’appui de l’unité d’appui technique, qui gère le fonds DANIDA, de pouvoir renforcer les capacités de nos membres de sorte qu’ils puissent très bien suivre ces ODD qui sont rattachés naturellement à leurs thématiques », a expliqué Fatmata Bancé.

Prévu durer 4 jours, soit du 03 au 06 octobre 2023, l’atelier de formation, des dires de Julie Nignan/Somda, Consultante-formatrice, permettra « de faire le tour de tout ce qu’on appelle ODD ».

Souleymane Drabo, participant venu de Bobo-Dioulasso, a salué la tenue de l’atelier de formation. « C’est bien de se former et de se recycler régulièrement », a-t-il déclaré. Pour lui, il faut voir les ODD ici, sous un autre angle, « des ODD face aux crises sanitaire et sécuritaire », a-t-il dit.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

