Axe Ouagadougou-Téhéran : Le premier ministre souhaite voir la compagnie aérienne iranienne desservir Ouagadougou

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a reçu en audience, ce jeudi 5 octobre 2023 à Ouagadougou, le ministre iranien chargé de la Fonction publique, du Travail et de la Protection social, Seyyed Soulat Mortazavi. Dans le cadre de la coopération bilatérale. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre.

Le ministre Seyyed Soulat Mortazavi, après avoir transmis les salutations chaleureuses des plus hautes autorités de l’Iran, a marqué son enthousiasme de découvrir le Burkina Faso. Le séjour de M. Mortazavi et sa délégation a permis de signer plusieurs accords dans divers domaines avec les autorités du Burkina Faso, toute chose qui permettra de vivifier davantage l’axe Téhéran-Ouagadougou. Il s’agit des domaines de l’environnement et les ressources naturelles, la coopération énergétique, l’urbanisme et la construction, le travail et la protection sociale.

Un accord sur l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation a été signé afin de développer une coopération soutenue dans ce domaine en permettant des échanges d’étudiants, d’enseignants et des chercheurs. L’industrie pharmaceutique n’est pas en reste. Il s’agira de faire du Burkina Faso un pôle de production pharmaceutique de la sous-région.

Plusieurs autres domaines ont fait également l’objet d’accords, en occurrence, la coopération scientifique et technique, la formation professionnelle, l’emploi et le développement de l’entrepreneuriat.

A cette longue liste, vient s’ajouter en très bonne place, pour faire complet, un important accord sur la formation technique, la défense et la sécurité.

Mais le Dr Kyelem de Tambela ferme la boucle à la satisfaction de l’autorité iranienne avec le souhait de voir la compagnie aérienne iranienne desservir Ouagadougou, afin d’établir un pont aérien direct entre l’Afrique de l’Ouest et l’Asie.

Autre sujet qui a été au cœur des échanges, est celui de la coopération internationale. L’hôte du Premier ministre a dénoncé la politique occidentale, en indiquant que son pays coopère avec les Etats indépendants dans le monde, notamment avec le Burkina Faso.

Il a réitéré l’engagement de Téhéran aux côtés de Ouagadougou, surtout dans la lutte contre l’insécurité et le rétablissement de sa souveraineté.

« Pour nous, c’est de travailler avec les pays souverains comme le Burkina Faso. Nous sommes prêts à transmettre nos expériences à votre pays et à approfondir et/ou élargir nos relations à d’autres domaines grâce à cette coopération d’égale considération entre le Burkina Faso et l’Iran », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyélem de Tambèla a noté que la Charte des Nations Unies est violée par les Occidentaux, au regard du contexte international.

A ce propos, il a fait savoir que lors de son passage en mai 2023 au Venezuela, le Burkina Faso a été invité à rejoindre les Amis de la Charte des Nations Unies dont fait partie entre autres le Cuba, le Venezuela et l’Iran, avec pour but de faire respecter la Charte des Nations Unies, afin que les Etats soient véritablement indépendants.

Dr Kyélem de Tambèla a en outre affirmé que sous le pouvoir du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris son destin vers la marche de la libération totale du joug des Occidentaux.

« Depuis toujours, nous sommes sous la domination des Occidentaux et cela ne nous fait pas avancer. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et de renforcer nos relations de coopération avec les pays amis qui veulent nous respecter et qui veulent vraiment nous aider. C’est pourquoi, depuis un an au pouvoir, nous travaillons au renforcement de nos relations avec l’Iran », a-t-il soutenu.

