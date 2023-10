Procès charbon fin : L’audience suspendue pour reprendre le lundi 9 octobre 2023

publicite

A la demande du juge, des cargaisons qualifiées de corps solides ont été présentées à la barre, pour vérification ce 6 octobre 2023. De prime à bord, les experts, au nombre de deux ont tous dit reconnaître les cargaisons présentes, et estiment que ces cargaisons contiennent bel et bien des corps solides identifiés au cours de l’échantillonnage. La suite après cette publicité Après la vérification des scellés des deux cargaisons présentes, les débats se sont ouverts. A l’entame, les experts ont défini ce qu’est le charbon fin à la demande des avocats de la défense. « Le charbon fin c’est le résidu obtenu à l’issue d’un traitement normal. Ce charbon est récupéré pour capter l’or. Toutes les mines ont leur procédure pour obtenir le charbon fin ».

Par la suite, l’avocat de la défense a demandé aux experts si leur mission d’expertise est achevée. L’expert a répondu par la négative. « Les experts seuls ne peuvent pas tout gérer parce qu’il y a des corps hétérogènes. Donc on ne pouvait pas à nous seuls prendre la décision de tout faire. Mais si le tribunal donne son accord, on peut aboutir à un résultat ».

L’avocat de la défense a poursuivi son interrogatoire en demandant aux experts combien de temps ils ont besoin pour aboutir à leur expertise. « Si une mine nous donne sa raffinerie avec des équipements nécessaires, en une semaine on peut trouver un résultat complet », renseignent les experts.

Après donc ces informations recueillies, le parquet a demandé à ce qu’on conserve les cargaisons scellées, ou dans son état solide jusqu’à la fin. « On ne doit pas traiter ces cargaisons jusqu’à ce que la décision soit définitive. Ce sont des scellés. Ils doivent être mis à l’écart pour la manifestation de la vérité ».

En outre, le tribunal a interrogé les experts si l’on peut dire avec exactitude si les cargaisons contiennent l’or. Ces derniers vont lancer un « Oui ». Au tour de savoir sur la quantité, ils vont dire « non ».

A la défense de répliquer : « Le débat n’est pas de savoir s’il y a de l’or dans ces cargaisons. C’est plutôt sur la quantité. Si on ne part pas au bout de cette expertise, je ne vois pas sur quoi on va juger ». In fine, le tribunal a ordonné de desceller les cargaisons présentes, avec bien sûr des mesures prises pour reconstituer les différents éléments plus tard. Finalement, l’audience a été suspendue pour reprendre le lundi 9 octobre 2023.

