Football : Eden Hazard raccroche les crampons !

A 32 ans, Eden Hazard, l’international belge, a décidé de mettre un terme à sa carrière. L’annonce a été faite par le joueur lui-même sur son compte Instagram ce mardi 10 octobre 2023.

Clap de fin pour Eden Hazard. L’ailier formé à Lille, qu’il a mené au doublé Coupe-Championnat en 2011, a marqué l’histoire de Chelsea entre 2012 et 2019 et finit plus péniblement au Real (2019-2023) où il a pratiquent ciré les bancs de touche pour des raisons de blessure à répétition.

Sans club depuis la fin de son contrat au Madrid, le génie belge (126 sélections, 33 buts) a détaillé sa décision dans un long message où il précise qu’il « faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment ».

