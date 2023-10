Sciences de gestion : Boukaré Compaoré soutient avec succès sa thèse de doctorat à Paris

publicite

Boukaré Compaoré a soutenu sa thèse de doctorant en Science de gestion à l’Académie des sciences et Management de Paris (ASMP), le 9 octobre 2023, en France. Sous le thème « De l’intérêt d’investir dans l’éducation non formelle en Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso vingt ans après l’adoption de la stratégie du faire-faire », le travail de l’impétrant a recueilli la mention très honorable avec félicitations du jury.

Il est désormais Docteur en sciences de gestion. Et ce, depuis le 9 octobre 2023, jour de sa soutenance de thèse de doctorat à Paris. Lui, c’est Boukaré Compaoré, ancien Secrétaire permanent des Engagements nationaux et des programmes d’urgence. « De l’intérêt d’investir dans l’éducation non formelle en Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso vingt ans après l’adoption de la stratégie du faire-faire ». Tel a été le thème de la thèse décryptée avec brio par l’étudiant de l’Académie des sciences et Management de Paris (ASMP).

« Le choix du sujet réside dans le fait que l’Education non formelle (ENF) peine à trouver ses marques dans le paysage éducatif burkinabè », campe Boukaré Compaoré. Pourtant, écrit-il, « l’éducation participe des stratégies d’accélération de la croissance économique et du développement durable d’un pays ». Ainsi, en tant que facteur stimulant les engagements pour le renouveau des standards socio-économiques, il importe de faire une halte pour s’interroger sur l’Education non formelle (ENF) et les mécanismes de gouvernance sous-tendant son déploiement sur le terrain.

D’où la présente thèse de doctorant consacrée à l’ENF. « Les résultats auxquels nous sommes parvenus, en nous appuyant sur l’approche interprétativiste pour analyser les données relatives au cas spécifique du Burkina, démontrent que le financement de l’ENF enregistre des revers inquiétants ces dernières années traduits par la fragilité des engagements nationaux, la diminution de l’aide publique au développement, le faible rendement des programmes d’alphabétisation, l’inertie des initiatives de communication et de plaidoyer en faveur du sous-secteur, les distorsions récurrentes parfois graves entre la théorie de la stratégie du faire-faire et les pratiques aussi bien obsolètes qu’inconvenants maintes fois dénoncées », décortique Boukaré Compaoré dans sa thèse.

Il avance que la part allouée à l’ENF, estimée à un peu plus de 3 milliards de F CFA par an est insignifiante quand on considère qu’il faudra en moyenne près de 18 milliards de F CFA chaque année pour atteindre 48,4% de taux d’alphabétisation à l’horizon 2025 avec une contribution de l’ENF passant de 3,6% en 2018 à 14, 2% en 2025.

Ce qui sous-tend que l’Education non formelle enregistre des résultats mitigés. Par ailleurs, l’impétrant explique que du côté de la FONAENF, principal instrument de financement, plus de 95 milliards de F CFA ont été mobilisés depuis sa création en mars 2022.

Il ajoute que les montants reçus par le Fonds au cours de cette période ont évolué en dents de scie passant de plus de 1,398 milliard de F CFA en 2003 à environ 9, 735 milliards en 2011, année de pic qui cède ensuite le pas à une décadence des appuis financiers matérialisés par une chute abyssale de 65% en 2022. Selon Boukaré Compaoré dans sa thèse, ce déclin est dû à deux variables : la rupture des conventions directes avec le FONAENF au profit du CAST conformément aux clauses stipulées dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et les résultats mitigés de la stratégie du faire faire.

Donc, pour inverser la tendance du déclin du financement, le nouveau docteur en sciences de gestion propose, entre autres, de procéder, sur la base d’une évaluation systématique du sous-système, à une relecture de la stratégie du faire faire dont les résultats seront validés par un forum national sur l’éducation non formelle en vue de l’amélioration des résultats sur le terrain et la définition des profils institutionnels mieux adaptés et répondant aux exigences de qualité, de renforcer le mécanisme de contrôle et de gestion des statistiques de manière à l’assainir de la présence des apprenants carriéristes et de la fraude, d’accélérer le processus d’adoption du triptyque Alphabétisation-Formation-Emploi comme programme éducatif de référence au Burkina Faso, de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de plaidoyer auprès des différentes sources de financement et d’autres partenaires, de consolider les assises institutionnelle et organisationnelle du FONAENF à travers un audit élargi et participatif pour parvenir à un modèle acceptable par tous.

Se prononçant à l’issue de la soutenance, Marc Bidan, directeur de thèse de l’étudiant dira : « Je suis très satisfait du travail de Boukaré Compaoré à la fois sur le plan théorique avec la théorie des parties prenantes et la théorie du management public qui a été bien développée. Ensuite une très belle méthodologie qualitative traitée de façon rationnelle et efficace. Surtout avec des résultats sur le comment mieux financer, mieux faire accepter, mieux encadrer l’Education non formelle. L’approche de Boukaré Compaoré est très indispensable pour le Burkina ».

C’est donc en toute logique que cette thèse de doctorant de 210 pages qui traite de la problématique de l’Education non formelle de Boukaré Compaoré a recueilli la mention honorable avec félicitations du jury. En rappel, le jury, présidé par Pr Valérie Fernandez, professeure titulaire des universités à Télécom Paris, était composé du Pr Soufiane Frimousse, maitre de conférences, enseignant en Sciences de gestion à l’Université de Corse et à l’université de Montpellier 3 et de professeur Patrick Dambon, président de l’institut des études d’administration et de management Essec ExecutiveEducation Paris France.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24

