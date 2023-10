Vivre ensemble : Le projet « Nos voix pour la paix » prévu dès la fin des Rencontres Musicales Africaines (REMA)

publicite

8 villes du Burkina Faso vont vibrer au rythme de la voix des artistes bien connus du pays, du 18 octobre (le 21 octobre en vrai) au 9 décembre 2023, à travers le projet dénommé « Nos Voix pour la paix ». Cette initiative est portée par la cour du Naaba en collaboration avec l’Union Européenne (EU). Elle entend sillonner des villes du Burkina Faso pour prôner le vivre ensemble à travers la voix des artistes minutieusement sélectionnés.

La Cour du Naaba, dans le cadre des Rencontres Musicales Africaines (REMA), organise un projet dénommé « Nos Voix pour la paix » du 18 octobre au 9 décembre 2023. « Nos Voix pour la paix » est une caravane de plusieurs artistes bien connus de la scène musicale burkinabè, qui va sillonner plusieurs régions du pays pour prôner le vivre ensemble.

Le top départ sera donné, selon le comité d’organisation juste après les REMA à Ouagadougou avant de prendre la direction de Kaya, de Pô, de Gaoua, et plusieurs autres villes pour connaître son apothéose le 9 décembre 2023 à Bobo-Dioulasso.

« La musique est un vecteur rassembleur, la musique est un vecteur qui peut ramener la paix. Dans cette situation que vit le Burkina Faso, on veut crier au monde que nous avons besoin de la paix. Mais on ne peut être fort que si on est uni.

C’est dans cette optique que nous avons jugé bon de sélection des artistes connus qui ont de la voix, des artistes influents pour sillonner les villes et donner du sourire », a indiqué le « prince aux pieds nus » Alif Naaba, le porteur du projet.

Au-delà de la musique, toujours selon l’artiste, il y aura également le sport dans le programme de cette initiative. « Toutes les guerres dans ce monde finissent tôt ou tard par des négociations. La culture est toujours le ciment qui va apporter la paix. Je crois et je l’espère très sincèrement que cela va contribuer à cette paix », a-t-il affirmé.

Ce projet est également possible grâce à la contribution de l’Union Européenne. Pour Diego Escalona Pature, chef de coopération de l’Union européenne au Burkina Faso, cette initiative témoigne de l’engagement de l’UE à accompagner le Burkina Faso dans cette guerre.

« La tournée dans les huit villes du Burkina permettra non seulement de porter le message de paix aux populations, mais aussi de créer des cadres d’échanges francs et de convivialité entre filles et fils du même pays, autour du sport et de la culture », s’est-il justifié.

Pour marqué déjà les pas de cette initiative, certains de ces artistes (Floby, Amzy, Kayawoto, Alif Naaba…) dont il est question, ont réalisé un clip vidéo pour accompagner ce message de paix et de consolidation du vivre ensemble. L’initiative s’inscrit en quelques sortes dans le cadre des REMA donc débutera juste après sa fin. Les REMA c’est les19, 20 et 21 octobre 2023 à Ouagadougou.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

