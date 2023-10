Symposium WAAPAC 2023 : Des parlementaires africains en conclave sur la gestion des finances publiques

publicite

Le Burkina Faso abrite les travaux du 2ème symposium régional de l’Organisation africaine des commissions des finances (AFROPAC), organisé au profit de l’Association des commissions des finances de l’Afrique de l’Ouest (WAAPAC), du 16 au 20 octobre 2023 à Ouagadougou.

Cette deuxième édition du symposium régional de l’Organisation africaine des commissions des finances se tient sur le thème « La gestion des finances publiques ». À travers cette rencontre, les commissions des finances des Parlements des douze (12) pays membres veulent améliorer leurs capacités à exercer leurs attributions en matière de contrôle des finances publiques à travers un mécanisme de partage d’expérience et d’apprentissage.

Durant les quatre (4) jours de travaux, les participants auront droit à des communications relatives au « contrôle efficace de la gestion des ressources publiques, aux pratiques en matière de contrôle et de gestion des finances publiques en Afrique de l’ouest notamment à la gestion de la dette publique ainsi qu’aux flux financiers illicites ».

« Au Burkina Faso comme partout ailleurs, la mission du député est de voter la loi, consentir l’impôt et contrôler l’action du Gouvernement . Ainsi, le vote du budget et le contrôle de son exécution occupent une place particulière.

C’est dire toute l’importance de ce symposium dans l’amélioration de la qualité du travail parlementaire et dans l’assainissement de la gestion des finances publiques de nos pays respectifs », a rappelé Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso.

À l’entendre, cette rencontre est une véritable école favorisant acquisition de connaissances, pour les parlementaires et les personnels des administrations parlementaires travaillant dans les commissions en charge des finances et du budget.

Et Moussa Nombo, président de la commission des finances et du budget de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso, a ajouté que « la gestion des finances publiques est un élément crucial dans la gestion de nos pays et les parlementaires doivent donc être suffisamment outillés pour exercer ce contrôle pour instaurer la bonne gouvernance économique ».

L’exemplarité du Burkina Faso en matière de gestion de finances publiques a milité en faveur du choix pour abriter ce symposium, selon Issouf Traoré, président de la commission des finances de la Côte d’ivoire, par ailleurs président par intérim de la WAAPAC.

« Le Burkina Faso est un exemple dans la sous-région par rapport à la gestion des finances publiques. Le Burkina Faso de par son expérience méritait de mettre cette expertise à l’endroit de tous ces pairs de l’Afrique de l’Ouest », a-t-il indiqué.

Le symposium est organisé par l’Organisation africaine des commissions des finances (AFROPAC) avec le soutien financier du Bureau de coopération allemande (GIZ). La Côte d’Ivoire, le Mali, le Tchad, le Togo, sont entre autres présents.

Akim KY

Burkina 24

