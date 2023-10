Burkina Faso : Le PNUD et l’Allemagne offrent 22 véhicules pickups pour la sécurité

Dans le cadre du Programme Facilité régionale de stabilisation pour la région du Liptako-Gourma, le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec la République Fédérale d’Allemagne a fait don de 22 véhicules Toyota de type pick-up mono-cabine au ministère en charge de la sécurité ce jeudi 19 octobre 2023 à Ouagadougou.

Ce matériel dont le coût global est estimé à plus de 400 millions de francs CFA et composé essentiellement de moyens roulants est destiné à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale afin de renforcer leurs capacités opérationnelles.

Cette deuxième dotation du PNUD vient après celle intervenue au mois de mai de l’année en cours. Selon Alfredo Teixeira, représentant résidant a.i du PNUD au Burkina Faso, les forces de sécurité intérieure jouent un « rôle capital » dans la sécurisation des communautés locales.

« Les réponses apportées sont souvent limitées au regard des catégories de menace, des moyens logistiques et humains déployés. C’est pourquoi le PNUD au Burkina Faso à travers le Programme Facilité régionale de stabilisation a bien voulu apporter sa contribution dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure en leur dotant des moyens roulants pour faciliter la mobilité des forces de sécurité intérieure au cours des interventions en cas de sollicitation des communautés ou pour faciliter les patrouilles de sécurisation », a-t-il notifié.

Pour Dr Bernd von Münchow-Pohl, chargé d’affaires à l’ambassade de l’Allemagne au Burkina Faso, une stabilisation durable demande la présence permanente de l’État « dont les représentants les plus visibles sont la police et la gendarmerie ». A l’entendre, leur rôle sur le terrain est important pour remédier à des « possibles conflits » intercommunautaires afin « d’éviter que les terroristes ne les exploitent pour des objectifs sinistres ».

« Pour rendre cette présence possible, il faut de la mobilité surtout dans les communes éloignées. Voilà la logique avec laquelle le Programme Facilité régionale de stabilisation pour la région du Liptako-Gourma investit beaucoup dans l’équipement des forces de sécurité intérieure avec des véhicules et des motos mais aussi dans l’équipement de communication », a-t-il fait connaitre.

Mahamadou Sana, ministre délégué à la sécurité, a affirmé que ce matériel permettra d’atteindre les objectifs du pilier N° 1 du plan d’action pour la stabilisation et le développement. Aussi, a-t-il noté que les forces engagées sur le terrain ont besoin d’une logistique adaptée pour répondre efficacement à leurs missions et de bien assurer leur mission première qui est la protection des populations et de leurs biens.

« Nous ne doutons aucunement que ce don va booster les conditions capacitaires de ces forces sur le terrain », a-t-il soutenu tout en saluant les bonnes relations qu’entretiennent le Burkina Faso, le PNUD et la République Fédérale d’Allemagne.

