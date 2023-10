REMA 2023 : Trois jours pour promouvoir la diversité culturelle africaine à Ouagadougou

publicite

C’est parti pour la 6ème édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA). A compter de ce jeudi 19 octobre 2023, des experts et artistes, de plus de 21 pays venus de divers horizons du monde, vont, à travers des showcases, des panels, des speed meetings, un grand concert de clôture, faire parler leurs talents au profit de la résilience du pays des Hommes intègres. Tous avec le même but qui est la promotion du talent des artistes, de la diversité culturelle africaine et de la paix au Faso. Et ce, jusqu’au 21 octobre 2023.

« Diversité artistique et découvrabilité au cœur de la création musicale », c’est le thème des activités de cette édition. Ces activités sont entre autres 03 panels, des showcases (09), et un grand concert regroupant des grands noms de la musique internationale notamment le célèbre Français Youssoupha Mabiki et bien d’autres grandes affiches burkinabè et sous régionale (Smarty, Sissao, Safarel Obiang …).

Pour le promoteur Alif Naaba, un des objectifs de ce rendez-vous est de faire la promotion de la diversité culturelle au profit des jeunes talents. « A travers ce grand concert ces artistes vont chanter pour la résilience du Burkina, pour montrer que le Burkina Faso est un pays exemplaire. Donc durant ces trois jours nous allons monter le visage du Burkina Faso qui veut aller à la paix », a affirmé Alif Naaba.

Cette 6ème édition se tient grâce à l’accompagnement de plusieurs structures. Il s’agit notamment du PNUD (Panels), de l’ambassade du Brésil (prix jeune talent), de l’UE (Nos Voix pour la paix) et de l’institut français (Goethe Institut). Pour le représentant pays adjoint du PNUD Eloi Kouadio IV, la musique a le pouvoir d’éduquer, d’unir donc, la tenue de ce rendez-vous est de mise.

« Le Burkina Faso a connu des défis considérables ces dernières années. La musique est donc ici un moyen d’exprimer la résilience de ce peuple», a-t-il ajouté.

Le ministre en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo est le patron de ces REMA en tout cas pour cette édition. A son tour de réaffirmer le rôle que va jouer cet évènement pour le pays.

« Je suis particulièrement heureux de participer au lancement, de ce rendez-vous qui réunit des grands experts de l’industrie culturelle et artistique. Je reste convaincu que les échanges nous permettront d’améliorer la visibilité de nos artistes », a conclu le ministre.

Au-delà de la promotion de la diversité culturelle ce rendez-vous entend également miser dans la formation et la professionnalisation des acteurs selon les organisateurs. A cet effet d’ailleurs, un match de football est prévu cet après-midi à Ouagadougou toujours dans le sens du vivre-ensemble.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

