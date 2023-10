Meeting du 31 octobre de la CGT-B : L’appel du mouvement «Faso Lagam Taaba Zaka »

publicite

Le mouvement « Faso Lagam Taaba Zaka » a invité le MATDS et le ministère de la fonction publique à prendre des dispositions idoines face à l’appel à mobilisation de la CGT-B le 31 octobre 2023. Il a également présenté un aperçu du bilan des 12 mois du MPSR2. C’était à l’occasion d’une conférence de presse tenue le mercredi 18 octobre 2023 à Ouagadougou.

« La CGTB (ndlr, Confédération générale du travail du Burkina) étant une structure syndicale a raté lamentablement, et sur toutes les lignes, sa dernière sortie. Le SG (ndlr, Secrétaire général), se faisant passer pour un défenseur du peuple, s’en prenait aux initiatives de la transition ne visant que la création de conditions favorables à la lutte de libération de notre territoire conformément aux enjeux actuels », a déploré Soumaila Nana, Secrétaire général adjoint (SGA) du mouvement « Faso Lagam Taaba Zaka ».

Il a alors appelé à la retenue et à s’informer davantage au risque de créer la psychose. « Vu ces propos déplacés… Vu la tendance de leur sortie, nous, membres de Faso Lagam Taaba Zaka, appelons le peuple burkinabè et les structures qui s’y connaissent dans de tels actes à avoir un peu de retenue et d’aller à la recherche de plus d’informations pour éviter de créer la psychose qui risque de n’épargner personne dans un pays déjà en difficulté », a invité Soumaila Nana.

En termes de bilan des 12 mois du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration 2 (MPSR2), le mouvement a laissé entendre que la détermination et le patriotisme de la transition, sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, a permis d’engranger plusieurs résultats positifs.

Et de citer, entres autres, « la réorganisation de l’armée et son équipement adéquat ; l’augmentation considérable de l’effectif de nos combattants afin de mieux occuper notre territoire ; les bonnes relations entretenues avec nos voisins stratégiques d’où la naissance de l’AES qui facilite beaucoup les traques des ennemis ».

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

